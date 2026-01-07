España construye solo la mitad de las viviendas que necesita
El mercado residencial en España afronta un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda que se ha consolidado en los últimos años.
Top 20 de los municipios más baratos en España para comprar una vivienda usada
El país necesita alrededor de 200.000 viviendas nuevas al año, impulsadas por factores demográficos y sociales como la inmigración, el aumento de la esperanza de vida y los nuevos modelos de hogar.
Sin embargo, la producción de obra nueva se sitúa en torno a las 100.000 viviendas anuales, lo que genera un déficit cercano a las 100.000 viviendas al año, con un impacto directo en el acceso a la vivienda y en la evolución de los precios, especialmente en los grandes núcleos urbanos, según ha señalado en un comunicado AHS Inmuebles, empresa dedicada a la compra, rehabilitación y venta de inmuebles residenciales en las principales ciudades de España, transformándolos en proyectos rentables.
Cubrir esta brecha exigiría un esfuerzo constructivo equivalente a levantar una torre residencial de 30 plantas cada dos días.
Un objetivo complejo en el contexto actual por la falta de mano de obra, la elevada necesidad de capital y unos procesos administrativos largos y poco ágiles. Esta situación limita la capacidad de la obra nueva para dar respuesta inmediata a la demanda, especialmente en las zonas donde la presión del mercado es mayor.
Vivienda disponible, pero no donde se necesita
A pesar del déficit, el mercado cuenta con más de 500.000 viviendas disponibles para la compra o el alquiler y más de 3 millones de viviendas vacías. El problema no es la inexistencia de stock, sino su ubicación y condiciones.
La demanda se concentra en los grandes centros económicos del país, donde existen mejores infraestructuras, salarios más altos y una mayor oferta cultural y de ocio.
Ante la dificultad de incrementar rápidamente la oferta mediante obra nueva, la regeneración urbana y la rehabilitación se han convertido en herramientas relevantes para movilizar vivienda que llevaba tiempo fuera del mercado.