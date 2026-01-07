España construye solo la mitad de las viviendas que necesita

Miércoles, 07 Enero 2026 12:16

El mercado residencial en España afronta un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda que se ha consolidado en los últimos años.

El país necesita alrededor de 200.000 viviendas nuevas al año, impulsadas por factores demográficos y sociales como la inmigración, el aumento de la esperanza de vida y los nuevos modelos de hogar.

Sin embargo, la producción de obra nueva se sitúa en torno a las 100.000 viviendas anuales, lo que genera un déficit cercano a las 100.000 viviendas al año, con un impacto directo en el acceso a la vivienda y en la evolución de los precios, especialmente en los grandes núcleos urbanos, según ha señalado en un comunicado AHS Inmuebles, empresa dedicada a la compra, rehabilitación y venta de inmuebles residenciales en las principales ciudades de España, transformándolos en proyectos rentables.

Cubrir esta brecha exigiría un esfuerzo constructivo equivalente a levantar una torre residencial de 30 plantas cada dos días.

Un objetivo complejo en el contexto actual por la falta de mano de obra, la elevada necesidad de capital y unos procesos administrativos largos y poco ágiles. Esta situación limita la capacidad de la obra nueva para dar respuesta inmediata a la demanda, especialmente en las zonas donde la presión del mercado es mayor.

Vivienda disponible, pero no donde se necesita

A pesar del déficit, el mercado cuenta con más de 500.000 viviendas disponibles para la compra o el alquiler y más de 3 millones de viviendas vacías. El problema no es la inexistencia de stock, sino su ubicación y condiciones.

La demanda se concentra en los grandes centros económicos del país, donde existen mejores infraestructuras, salarios más altos y una mayor oferta cultural y de ocio.

Ante la dificultad de incrementar rápidamente la oferta mediante obra nueva, la regeneración urbana y la rehabilitación se han convertido en herramientas relevantes para movilizar vivienda que llevaba tiempo fuera del mercado.