La rentabilidad bruta de compra vivienda desciende en 2025 pero duplica a los Bonos del Estado

Martes, 13 Enero 2026 10:04

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el cuarto trimestre de 2025 hasta el 6,7 por ciento perso sigue duplicando la de otras alternativas, como los Bonos del Estado.

Al finalizar el 2025 el retorno que ofrecía una vivienda adquirida para ponerla en alquiler se situaba en el 7,2 por ciento.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.

Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,2%, que se reduce desde el 11,7% que daba hace doce meses.

Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (9,8% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6%, por debajo del 6,2% de diciembre de 2024.

Rentabilidad de la vivienda

Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,5%, seguida por las ciudades de Murcia (7,4%), Zamora (7,2%), Huelva, Ceuta, Jaén y Castellón de la Plana (7% en los 4 casos).

Por debajo del 7% se sitúan Las Palmas de Gran Canaria (6,7%), Ávila (6,7%), Lugo y Almería (6,6% en ambos casos).

Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,3% e igual al bono de Estado a 10 años), seguida por Palma (4,3%), A Coruña (4,5%), Madrid, Santander, Pamplona, Cádiz y Bilbao (4,7% en las 5 capitales).

En Barcelona llega hasta el 5,6%.

Rentabilidad de los locales comerciales

Los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Los locales de Murcia presentan el retorno más jugoso entre las capitales, con un 11,6%, seguida por Zaragoza, con un 10,9%. Le siguen Tarragona y Lleida (con un 10,7%), y a continuación se encuentran Las Palmas de Gran Canaria y Ávila (con un 10,6% en ambas ciudades). En Barcelona está en el 8,3% mientras que en Madrid la rentabilidad se sitúa en el 7,3%.

En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de Albacete (6,9%) y Cuenca (7%), que son las más bajas entre las capitales españolas.

Rentabilidad de las oficinas

El mayor retorno se obtiene en Sevilla (10,1%), Vitoria (9,8%), Zaragoza (9,6%), Lleida (9,6%), Valladolid (9,1%) y Castellón de la Plana (8,8%).

Por encima del 8% también se encuentran las rentabilidades de Burgos (8,5%), Oviedo (8,4%) y Murcia (8,3%). En Barcelona se queda en el 7,4%, mientras que en Madrid se sitúa en el 6,1%.

Palma es el mercado en las que la rentabilidad de las oficinas es menor, con un 6%.

La parte baja de la tabla se completa con Valencia (6,1%), Madrid, San Sebastián, Málaga, León y A Coruña (6,2% en las 4 ciudades). El mercado de oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de aproximadamente la mitad de las capitales españolas

Rentabilidad de los garajes

Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,1%), Castellón de la Plana (7,5%), Toledo (7,1%), Ávila y Barcelona (6,7% en ambos casos).

En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1%.

La capital con los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,6%, seguida por Palencia (2,8%), Granada (3%) y Palma (3,1%), las únicas 4 ciudades en la que la rentabilidad de los garajes es inferior al bono del Estado.

Para la elaboración de este estudio idealista ha dividido el precio de venta ofertado entre el precio de alquiler que solicitan los propietarios en los diferentes mercados referente a los índices trimestrales de viviendas, locales, garajes y oficinas correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su vivienda.

Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios.

Datos recopilados y analizados por idealista/data, la proptech de idealista que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal. Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.