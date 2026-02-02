Soria encabeza crecimiento de precios de alquiler de viviendas en enero

Lunes, 02 Febrero 2026 11:42

El mes de enero se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 8,1 por ciento y se establece en 15 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. Soria encabeza el crecimiento.

Este dato supone un incremento del 3,4 por ciento en los tres últimos meses y un ascenso del 1,7 por ciento con respecto al último mes.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a enero del año pasado.

El incremento más pronunciado es el de Soria donde las expectativas de los caseros subieron un 15,1%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,5%), Lleida (13,2%), Burgos (12,4%) y Zamora (12,1%). Por el contrario, Ávila (0,8%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,4%), Barcelona (1,5%) y Almería (2,8%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Madrid (9,9%), Alicante (8,9%), Valencia (8,7%), Palma (7,7%), Sevilla (6,2%), Málaga (5,6%), San Sebastián (4,4%) y Bilbao (4,3%).

A pesar de estar entre las que menos suben Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros/m2, seguida por Madrid (23,1 euros/m2) y San Sebastián (18,5 euros/m2).

Les siguen Palma (18,4 euros/m2), Valencia (16,3 euros/m2), Málaga (16 euros/m2) y Bilbao (15,7 euros/m2).

Por el contrario, Zamora (7,7 euros/m2) y Lugo (7,8 euros/m2) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%).

Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Ourense (13,4%), Segovia (12,8%) Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Por el contrario, Barcelona (1,3%), Teruel (2,6%), Álava (3%) y Lleida (5,3%) registran las menores subidas.

En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 10,5%.

Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,4 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Guipúzcoa (17 euros/m2), Málaga (16,7 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,3 euros/m2 en ambas provincias). Jaén (6,6 euros/m2), Badajoz, Zamora y Ciudad Real (7,2 euros/m2 en los 3 casos) en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades Autónomas

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde enero del año pasado.

La Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha lideran las subidas (11,1% en ambas regiones), seguidas de la Comunidad de Madrid (10,5%) y Aragón (10,5%). Por debajo del 10% se encuentras los incrementos de la Región de Murcia (9,2%), La Rioja (9%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (8,5%), Asturias (8,2%) y Extremadura (8,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (7,8%), Baleares (7,1%), Cantabria (6,8%), Galicia (6,7%), Navarra (6,2%) y Euskadi (5,9%). Cataluña con el 1,5% representa la menor subida de todas las regiones españolas.

La Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (18,7 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,3 euros/m2) y Euskadi (15,2 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,3 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,4 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

El índice de precios inmobiliarios de idealista

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista.

En marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.

Además, se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.

El informe completo se puede ver en https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/report/