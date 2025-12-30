Top 20 de los municipios más baratos en España para comprar una vivienda usada

Martes, 30 Diciembre 2025 09:51

El municipio más barato de España para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real. En el top 20 de municipios más baratos de España no hay ni uno enclavado en Castilla y León.

Concretamente, Almadén tiene el metro cuadrado más económico, ya que los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros/m2, según un estudio de idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa, basado en su informe de precios del mes de noviembre de 2025.

El podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense (478 euros/m2) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo (479 euros/m2) para cerrar el top5.

Argamasilla de Alba en Ciudad Real (484 euros/m2) ocupa el sexto lugar y Miajadas en Cáceres (487 euros/m2) aparece en séptima posición, mientras que Villanueva del Arzobispo en Jaén y Arroyo de la Luz en Cáceres (490 euros/m2) comparten la octava plaza.

En el décimo lugar se encuentra El Carpio en Córdoba (491 euros/m2) como el último de los municipios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

El primer municipio por encima de esta cifra es Vélez Blanco en Almería (506 euros/m2), seguido de Arbo en Pontevedra (510 euros/m2), Corral de Almaguer en Toledo (513 euros/m2) y Moriles en Córdoba (516 euros/m2).

Con un empate a 523 euros/m2 aparecen La Solana en Ciudad Real y Abarán en la Región de Murcia.

El granadino Íllora (528 euros/m2), Llerena en Badajoz (540 euros/m2), Herencia en Ciudad Real (542 euros/m2) y Beas de Segura en Jaén (549 euros/m2) cierran este top20 de los municipios más económicos para comprar una vivienda en España.

En todos los casos, la diferencia entre los precios de estos municipios y sus respectivas comunidades autónomas son notables.

Los mayores saltos se producen en los municipios andaluces del listado: un 82% de diferencia en Villanueva del Arzobispo y El Carpio, un 81% en Vélez Blanco, Moriles e Íllora, y un 80% en Beas de Segura. Por el contrario, el menor salto es de un 47% y lo comparten Llerena frente a Extremadura y Herencia frente a Castilla-La Mancha.

Los municipios más baratos de cada Comunidad

El estudio realizado por idealista se completa con las localidades más asequibles de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

Además de las comunidades con municipios en las 20 primeras posiciones, cuatro autonomías más tienen mercados por debajo de los 700 euros: en la Comunitat Valenciana el pueblo más barato es Ayora en Valencia (570 euros/m2), en Castilla y León es Villablino (580 euros/m2), en Cantabria es Campoo de Enmedio (655 euros/m2) y en Asturias es Tineo (668 euros/m2).

A continuación se sitúa el pueblo más económico de Aragón, Caspe, donde los propietarios piden de media 720 euros/m2; seguido por Cataluña con Mora d'Ebre (747 euros/m2), La Rioja con Alfaro (755 euros/m2) y Madrid con Cadalso de los Vidrios (999 euros/m2).

Por encima de los 1.000 euros está Navarra con Corella (1.002 euros/m2), Canarias con Gáldar (1.302 euros/m2), Euskadi con el Llodio (2.114 euros/m2) y Baleares con Lloseta (2.333 euros/m2).