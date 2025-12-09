Los pisos de 3 habitaciones, los que más rápido se vendieron en tercer trimestre

Martes, 09 Diciembre 2025 10:09

El 37 por ciento de los pisos de 3 habitaciones que se vendieron durante el tercer trimestre no estuvo ni siquiera un mes en el mercado, según un estudio publicado por idealista en base a los pisos que se dan de baja da la plataforma por haberse vendido en este periodo.

Del mismo modo, el 36 por ciento de los estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios salieron del mercado en menos de un mes durante ese tiempo, mientras que entre los de 4 o más habitaciones el porcentaje se redujo al 29 por ciento.

Entre los grandes mercados el 49 por ciento de las viviendas de 3 dormitorios se vendieron en menos de un mes en Málaga.

El 40 por ciento se supera también en Madrid (47%), Bilbao (46%), Barcelona (43%) y Sevilla (42%).

En Palma y Alicante fue el 37%, mientras en San Sebastián se quedó en el 36%. Pamplona, con el 57% de las viviendas de 3 habitaciones vendidas en un mes, es la que tiene una mayor tasa, mientras Lugo ocupa la última posición con el 12%.

Viviendas de 2 habitaciones

San Sebastián es el gran mercado en el que los pisos de 2 dormitorios se vendieron más rápido, ya que el 49% de los inmuebles de estas características que se dieron de baja de la plataforma por haberse vendido se adquirieron en menos de un mes. En Madrid esa tasa se situó en el 46%, mientras que en Sevilla se queda en el 44% y en Barcelona en el 41%.

En Málaga, por su parte, las vendidas en menos de 3 días alcanzan al 40% de las que se anunciaron, mientras que en Alicante (35%), Bilbao (33%) y Palma (29%) se quedan por debajo. Jaén, con el 69%, es la que tiene una mayor tasa, mientras Segovia, con un 8%, es la que menos.

Apartamentos de una habitación

De entre los pisos de 1 dormitorio que se vendieron en Sevilla el 45% se vendió en menos de 30 días, el porcentaje más elevado de entre las grandes ciudades. Le siguen, con un 40%, las ciudades de Barcelona y Madrid, con un 34% está Alicante.

Con un 31% Palma y con un 23% San Sebastián. Bilbao es el gran mercado con una menos tasa, solo el 19%.

Pamplona, con un 69% de los pisos de una habitación vendidos en menos de un mes, es la ciudad con mayor incidencia en esta tipología, mientras en Ceuta, Albacete, Ourense, Ávila y Huesca ninguna de las viviendas de este segmento se vendió en menos de un mes.

Estudios

Los estudios son el producto que menos tarda en venderse en algunos grandes mercados.

Alicante es la que registró una mayor tasa de ventas en menos de un mes, con un 54% del total. A continuación se sitúa San Sebastián con un 50%, mientras que en más abajo se encuentran Palma (48%), Madrid (46%) y Bilbao (40%).

Por debajo de esta cifra están las ciudades de Sevilla (35%), Barcelona (33%) y Málaga (26%). Huelva, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Vitoria, Zaragoza y Huesca son los mercados más activos para los estudios, ya que el 100% de los que se vendieron lo hizo en menos de un mes.

En el lado opuesto están hasta 15 capitales donde ningún estudio se vendió en menos de un mes y otras 9 en las que directamente no se vendió ningún estudio , posiblemente debido a la falta de oferta y demanda por estos productos en ellas.

Pisos de 4 o más dormitorios

Los pisos más grandes, al igual que los estudios, tienen unos tiempos de comercialización más elevados que otras tipologías.

En Madrid el 36% de los pisos de cuatro o más habitaciones encontraron comprador en menos de un mes, tres puntos más que en la ciudad de Sevilla (33%).

Con un 31% encontramos a Málaga, seguida por Barcelona (30%), Palma (28%), Alicante (26%), San Sebastián (24%) y Bilbao (18%). Huesca y Soria (67% en ambos casos) lideran el ranking, mientras en Ceuta, Melilla y Zamora esta tasa se ha quedado en 0.