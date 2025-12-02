El precio de la vivienda usada sube un 16,1 por ciento interanual en noviembre

Martes, 02 Diciembre 2025 14:28

El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 16,1 por ciento interanual durante el mes de noviembre, situándose en 2.605 euros/m2, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

Este dato supone además una subida de un 4,3% en los tres últimos meses, de un 2% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las Comunidades muestran precios superiores con respecto al año anterior.

La Región de Murcia (22,5%), lidera las subidas, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (19,8%), Cantabria (18,8%), Comunitat Valenciana (17,3%) y Asturias (16,8%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (12%), Euskadi (11,2%), Cataluña (10,7%), Baleares (9,1%), Castilla-La Mancha (8,5%), La Rioja (8,2%) y Aragón (8%).

Los menores ascensos se producen en Extremadura (2,9%), Navarra (3,7%), Galicia (5,1%) y Castilla y León (6,3%).

Baleares con 5.114 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.376 euros/m2), Canarias (3.123 euros/m2), Cataluña (2.739 euros/m2) y Andalucía (2.735 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.023 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.027 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

Provincias

Cuarenta y ocho provincias tienen precios superiores a los registrados en noviembre del año pasado.

La mayor subida se ha vivido en la Región de Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 22,5%, seguida de Valencia (22,3%), la Comunidad de Madrid (21%), Cantabria (18,8%) y Asturias (16,8%).

En la provincia de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 10,8%. Tan solo 2 provincias han tenido caídas de precio en la vivienda usada: Ourense (-4,2%), Teruel (-2,9%).

Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.114 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2).

Les sigue Guipúzcoa (4.124 euros/m2), Málaga (4.024 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.302 euros/m2), Vizcaya (3.254 euros/m2) y Barcelona (3.084 euros/m2).

Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 763 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (852 euros/m2) y Cuenca (867 euros/m2).

Capitales

Hasta 51 capitales han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, dejando a Huesca (-0,1%) como la única excepción.

La subida más pronunciada es la vivida por León donde el precio creció un 20,9% en el último año.

Le siguen los incrementos de Madrid (17,7%), Palencia (17,7%), Guadalajara (17,7%) y Salamanca (17,6%).

Por el contrario, la ciudad de Ceuta (1%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Girona (1,3%), Las Palmas de Gran Canaria (2,1%) y Cádiz (3,8%).

Entre los grandes mercados, además de en Madrid, los precios han crecido en Valencia (15,3%), Palma (14,1%), Sevilla (13,6%), Alicante (13,4%), San Sebastián (13,1%), Málaga (12,5%), Bilbao (11,6%), y Barcelona (9,5%).

Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.758 euros/m2, mientras que en Barcelona el precio se ha situado los 5.089 euros/m2.

San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.411 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.291 euros/m2, seguida por Jaén (1.367 euros/m2) y Lugo (1.433 euros/m2).

El informe completo se puede ver en https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/report/