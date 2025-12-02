El precio de la vivienda usada sube un 16,1 por ciento interanual en noviembre
El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 16,1 por ciento interanual durante el mes de noviembre, situándose en 2.605 euros/m2, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.
El precio del alquiler en España sube un 9,9 por ciento interanual en noviembre
Este dato supone además una subida de un 4,3% en los tres últimos meses, de un 2% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.
Todas las Comunidades muestran precios superiores con respecto al año anterior.
La Región de Murcia (22,5%), lidera las subidas, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (19,8%), Cantabria (18,8%), Comunitat Valenciana (17,3%) y Asturias (16,8%).
Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (12%), Euskadi (11,2%), Cataluña (10,7%), Baleares (9,1%), Castilla-La Mancha (8,5%), La Rioja (8,2%) y Aragón (8%).
Los menores ascensos se producen en Extremadura (2,9%), Navarra (3,7%), Galicia (5,1%) y Castilla y León (6,3%).
Baleares con 5.114 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.376 euros/m2), Canarias (3.123 euros/m2), Cataluña (2.739 euros/m2) y Andalucía (2.735 euros/m2).
En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.023 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.027 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.
Provincias
Cuarenta y ocho provincias tienen precios superiores a los registrados en noviembre del año pasado.
La mayor subida se ha vivido en la Región de Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 22,5%, seguida de Valencia (22,3%), la Comunidad de Madrid (21%), Cantabria (18,8%) y Asturias (16,8%).
En la provincia de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 10,8%. Tan solo 2 provincias han tenido caídas de precio en la vivienda usada: Ourense (-4,2%), Teruel (-2,9%).
Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.114 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2).
Les sigue Guipúzcoa (4.124 euros/m2), Málaga (4.024 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.302 euros/m2), Vizcaya (3.254 euros/m2) y Barcelona (3.084 euros/m2).
Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 763 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (852 euros/m2) y Cuenca (867 euros/m2).
Capitales
Hasta 51 capitales han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, dejando a Huesca (-0,1%) como la única excepción.
La subida más pronunciada es la vivida por León donde el precio creció un 20,9% en el último año.
Le siguen los incrementos de Madrid (17,7%), Palencia (17,7%), Guadalajara (17,7%) y Salamanca (17,6%).
Por el contrario, la ciudad de Ceuta (1%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Girona (1,3%), Las Palmas de Gran Canaria (2,1%) y Cádiz (3,8%).
Entre los grandes mercados, además de en Madrid, los precios han crecido en Valencia (15,3%), Palma (14,1%), Sevilla (13,6%), Alicante (13,4%), San Sebastián (13,1%), Málaga (12,5%), Bilbao (11,6%), y Barcelona (9,5%).
Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.758 euros/m2, mientras que en Barcelona el precio se ha situado los 5.089 euros/m2.
San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.411 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.291 euros/m2, seguida por Jaén (1.367 euros/m2) y Lugo (1.433 euros/m2).
El informe completo se puede ver en https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/report/