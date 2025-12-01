El precio del alquiler en España sube un 9,9 por ciento interanual en noviembre

Lunes, 01 Diciembre 2025 16:46

Noviembre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 9,9 por ciento y se establece en 14,6 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6 por ciento con respecto al último mes.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a noviembre del año pasado, con la única excepción de San Sebastián donde las rentas han bajado un 0,2% durante el último año.

El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguido de las subidas de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%). Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista con la excepción de San Sebastián. El alquiler sube en Madrid (11,3%), Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,8 euros/m2) y Palma (18,2 euros/m2). Les siguen San Sebastián (17,8 euros/m2), Valencia (15,6 euros/m2), Málaga (15,5 euros/m2) y Bilbao (15,2 euros/m2).

Por el contrario, Zamora (7,6 euros/m2), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros/m2 en ambos casos) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-2,5%).

Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Zamora (13,7%), Lugo (13%) y Guadalajara (12,5%). En la provincia de Barcelona crecieron un 4,4%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,4%.

Por el contrario, Girona (0,3%), Huesca (2%), Guipúzcoa (2,6%) y Cantabria (4%) registran las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (21 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,6 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Málaga (16,6 euros/m2), Guipúzcoa (16,3 euros/m2), Las Palmas (15,4 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,8 euros/m2. Jaén (6,4 euros/m2) y Ciudad Real (7 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades Autónomas

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde noviembre del año pasado.

La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,4%), seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Comunitat Valenciana (9,8%), La Rioja (9,4%), Región de Murcia (9,3%), Baleares (9,1%), Castilla y León (8,7%) y Aragón (8,5%).

Por debajo del 8% se sitúan las subidas de Canarias (7,4%), Asturias (6,9%), Cataluña (4,9%), Euskadi (4,2%) y Navarra (4,1%). Los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura (2,9%), Cantabria y Galicia (4% en ambas regiones).

La Comunidad de Madrid (21 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (18,7 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,1 euros/m2) y Euskadi (14,8 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,1 euros/m2) que son las comunidades más económicas