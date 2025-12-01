El precio del alquiler en España sube un 9,9 por ciento interanual en noviembre
Noviembre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 9,9 por ciento y se establece en 14,6 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6 por ciento con respecto al último mes.
Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a noviembre del año pasado, con la única excepción de San Sebastián donde las rentas han bajado un 0,2% durante el último año.
El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguido de las subidas de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%). Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).
El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista con la excepción de San Sebastián. El alquiler sube en Madrid (11,3%), Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).
Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,8 euros/m2) y Palma (18,2 euros/m2). Les siguen San Sebastián (17,8 euros/m2), Valencia (15,6 euros/m2), Málaga (15,5 euros/m2) y Bilbao (15,2 euros/m2).
Por el contrario, Zamora (7,6 euros/m2), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros/m2 en ambos casos) son las capitales con la renta más económica.
Provincias
El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-2,5%).
Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Zamora (13,7%), Lugo (13%) y Guadalajara (12,5%). En la provincia de Barcelona crecieron un 4,4%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,4%.
Por el contrario, Girona (0,3%), Huesca (2%), Guipúzcoa (2,6%) y Cantabria (4%) registran las menores subidas.
La Comunidad de Madrid (21 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,6 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Málaga (16,6 euros/m2), Guipúzcoa (16,3 euros/m2), Las Palmas (15,4 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,8 euros/m2. Jaén (6,4 euros/m2) y Ciudad Real (7 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.
Comunidades Autónomas
Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde noviembre del año pasado.
La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,4%), seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%).
Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Comunitat Valenciana (9,8%), La Rioja (9,4%), Región de Murcia (9,3%), Baleares (9,1%), Castilla y León (8,7%) y Aragón (8,5%).
Por debajo del 8% se sitúan las subidas de Canarias (7,4%), Asturias (6,9%), Cataluña (4,9%), Euskadi (4,2%) y Navarra (4,1%). Los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura (2,9%), Cantabria y Galicia (4% en ambas regiones).
La Comunidad de Madrid (21 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (18,7 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,1 euros/m2) y Euskadi (14,8 euros/m2).
En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,1 euros/m2) que son las comunidades más económicas