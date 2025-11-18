Las 25 ciudades españolas con una mayor presión de la demanda en vivienda

Martes, 18 Noviembre 2025 13:28

Madrid vuelve a liderar el ranking de poblaciones con mayor presión de la demanda sobre la oferta publicada en idealista durante el tercer trimestre en la compraventa de viviendas, seguida de Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

Ellas y otras cuatro capitales copan las siete primeras posiciones, destacadas ciudades por población como Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona o Sevilla.

Estas ciudades concentran el mayor interés, lo que se traduce en precios que, en el caso de Madrid y Barcelona, superan los 600.000 y 460.000 euros, respectivamente, en el precio medio total de venta.

Todavía dentro de este ‘top 10’ aparece otra capital de provincia como A Coruña, entre las primeras poblaciones no capitalinas del listado como son Santa Coloma de Gramanet (8), Gijón (10)

Dentro de las 25 primeras posiciones del ranking, siguen mandando las capitales de provincia, que vuelven a destacar por su demanda relativa en la compraventa de viviendas, como puede ser Santander (12), Valladolid (14), Vitoria (15), Tarragona (16), Oviedo (17), San Sebastián (18), Almería (20) o Palma (21).

Completan el resto de posiciones dentro de este ‘top 25’ varias ciudades que no son capitales de provincia, reflejando también la alta demanda en áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Hospitalet de Llobregat (11), Badalona (13), Terrassa (25), en el entorno de Barcelona, junto a la ya nombrada de Santa Coloma; junto a Gandía (19), en Valencia; Dos Hermanas (24), en Sevilla; el Puerto de Santa María, en Cádiz; o Reus, en Tarragona.

Un total de 36 capitales de provincia aparecen en este ranking de demanda en compraventa de idealista, elaborado por idealista/data, entre los mercados con más de 1.000 anuncios publicados durante el trimestre analizado y con precios medios superiores a los 1.000 euros/m2.

Hasta nueve destinos superan el millón de euros de precio medio

Una vez más, entre las localidades más demandadas se encuentran algunas de las más caras del país, repartidas por la costa mediterránea y las islas Baleares.

Encabeza el listado de poblaciones más caras entre las más demandadas de España Benahavís, en Málaga, con 2,4 millones de euros, seguida por la ibicenca Santa Eulalia del Río, con 2,1 millones de euros. Las dos son las únicas que superan los 2 millones de euros de precio medio total en venta en idealista.

Por detrás, siete poblaciones superan el millón de euros de precio medio. Se trata del tridente formado por Calvià (1, 76 millones de euros), en Mallorca; Marbella (1,73 millones), en Málaga; y Sotogrande (1, 65 millones), en Cádiz. Las cuatro restantes se encuentran todas en la provincia de Alicante, donde predomina la comarca de la Marina Alta, como Benissa (1,38 millones), Moraira (1, 33 millones) o Benitachell (1,14 millones), junto a Altea (1.203.755 €), ya en la Marina Baja. Otra localidad alicantina como Jávea, se acerca al millón de euros, con 935.300 euros, en su precio medio, junto a la localidad malagueña de Casares, con 971.901 euros.