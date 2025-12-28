Tradiciones curiosas en España para dar la bienvenida al Nuevo Año

Domingo, 28 Diciembre 2025 09:02

La noche del 31 de diciembre es un momento especial para muchos españoles, que secundan tradiciones para recibir con buenas vibraciones el Nuevo Año.

Seguro que ya conoce la tradición de las doce uvas de medianoche, pero hay muchas más.

Para empezar, los españoles se sientan a la mesa con la familia o con los amigos. Al contrario de la cena de Nochebuena, considerada tradicionalmente como un momento más familiar, para la cena de Nochevieja cada cuál elige lo que prefiere.

Muchas personas optan por cenar en familia y reunirse más tarde con los amigos para celebrar el Nuevo Año.

En esta cena no faltan los platos típicos de Navidad, que pueden variar según la región: los langostinos o el salmón ahumado son los entrantes más comunes, y el cochinillo, el pavo o el cordero asado son los platos más clásicos, así como el besugo o la merluza en salsa verde.

Con los postres llegan interminables bandejas de dulces navideños como el mazapán, los polvorones y el turrón.

Las uvas de la buena suerte son una tradición de Nochevieja que une a todos los españoles.

Según la costumbre, hay que comer 12 uvas, de una en una, al compás de las campanadas que señalan la medianoche del 31 de diciembre, ¡y sin atragantarse!

Los que consiguen tomar todas a tiempo, tendrán un año lleno de suerte y de prosperidad.

Esta tradición es todo un evento nacional, y reúne a todas las generaciones en uno de los momentos más emotivos del año.

Las campanadas se retransmiten en directo por televisión desde la mítica Puerta del Sol de Madrid, y en muchas ciudades y pueblos, la gente acude a una plaza o a algún punto emblemático donde haya un reloj para comer las uvas juntos.

¿Por qué uvas?

La uva es un fruto asociado a la buena suerte y a la abundancia, por lo que comer doce uvas para entrar en el nuevo año es un símbolo de buena suerte.

Además, se trata de una fruta barata de la que a menudo había excedente en los cultivos, por lo que se lleva utilizando desde el siglo XIX para perennizar una tradición muy española.

Otras tradiciones de Nochevieja en España

Aunque menos populares, hay muchas otras tradiciones de Nochevieja en España que nos permiten dar el salto al nuevo año de manera alegre y festiva:

Ropa interior roja: llevar ropa interior roja en Nochevieja es una tradición muy extendida, sobre todo entre aquellos que quieren atraer el amor y la pasión durante toda la noche… ¡o todas las noches del año! Para los más discretos, un pequeño lazo rojo en la muñeca será suficiente.

En la cultura medieval occidental, el color rojo se asociaba con la brujería y la magia, y estaba prohibido llevar ropa con estos colores.

Sin embargo, también se creía que el color rojo daba buena suerte entre los tonos blancos y grises del frío invierno. De ahí surge el ritual de llevar ropa interior roja, porque está oculta y no se ve.

Si quieres cumplir a rajatabla con esta tradición, esta ropa interior debe ser nueva y te la tienes que poner justo antes de las campanadas. De lo contrario, la buena suerte no tendrá su efecto.

Un beso para todo el mundo: tras las campanadas y las uvas, lo normal es dar un beso y un abrazo a cada uno de los que te rodean, para desearles un año lleno de felicidad y de amor infinito.

Entrar con el pie derecho: una tradición en la que no siempre pensamos pero que muchos llevan a rajatabla. La idea es dejar los pies suspendidos en el aire hasta que el reloj marque la última campanada. En este momento, se apoya el pie derecho en el suelo como símbolo de buen inicio.

Comer churros con chocolate: una vez que la fiesta termina, empezar el nuevo año comiendo chocolate con churros es una tradición muy golosa. Esto abre las festividades del día de Año Nuevo, un día muy celebrado en nuestro país en el que nos volvemos a reunir con la familia para comer.

Brindar con cava o champán. Otro de los rituales es hacer el brindis de Nochevieja tras las campanadas. El brindis es la acción de levantar las copas y chocarlas con todos los miembros de la mesa. Es una acción que se hace prácticamente en todo el mundo y que simboliza el sentimiento de hermandad y aprecio hacia las personas que tienes alrededor. En Fin de Año, los españoles solemos brindar con cava o champán.

Echar oro en la copa para el brindis. En Nochevieja también hay rituales de buena suerte con el brindis como meter un objeto que tenga oro en la copa del brindis. Lo más común es un anillo. Pero hay que tener cuidado, ¡no te lo bebas! La línea entre la buena suerte y la mala suerte puede ser muy difusa con esta tradición.

Ver los programas de Fin de Año en televisión. Otro de los rituales en Nochevieja típicos consiste en ver los programas de televisión que se emiten en Fin de Año. Estos programas siempre son de música y asisten los cantantes españoles más famosos.

Quemar romero Otro distintivo de buena suerte que tiene su origen en el sur de la península es la costumbre de quemar el romero, una de las más curiosas tradiciones de Nochevieja y Año Nuevo en España. El romero, tradicionalmente, se considera una planta que ayuda a equilibrar las energías en el hogar, así como a favorecer la buena suerte cuando se quema en épocas puntuales, como fin de año.

Agua va. Aunque esta costumbre tiene su origen en Italia, lo cierto es que cada vez más españoles se suman a esta curiosa tradición. Como su propio nombre indica, consiste en llenar un cubo con agua durante la mañana de Nochevieja y dejarlo reposar hasta que llega la noche. En ese momento el agua se tira para desprenderse de las malas energías. Hay casas donde el agua se tira por la ventana, pero lo habitual es echarlo por el retrete o el fregadero.

Una clara de huevo para ver el futuro- En este caso, esta costumbre está arraigada en los hogares españoles ubicados más al norte. El procedimiento es simple: se deja una clara de huevo en el alféizar de la ventana durante toda la noche del 31. Al día siguiente se descifran los posibles dibujos que la clara de huevo ha formado y que, según cuentan, contienen las premoniciones del nuevo año.