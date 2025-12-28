Gerena (Sevilla) dará bienvenida a 2026 con ensayo solidario de 12 croquetas

El municipio sevillano de Gerena recupera este año su celebración de fin de año más original: un ensayo solidario de Nochevieja en el que, a las 12 del mediodía, las tradicionales uvas se sustituyen por 12 (mini) croquetas artesanales.

El evento está organizado por la empresa Trece 3 Comunicación, la Asociación Empresarial Corredor de la Plata y el Bar de la Peña Bética de Gerena, y tendrá como beneficiaria a Oncolomeeting, asociación presidida por la actriz Cristina Medina, que además ejercerá de madrina del acto.

Aunque por la noche se tomarán las uvas como dicta la tradición, este ensayo festivo propone una celebración anticipada, divertida y solidaria que ya se ha convertido en un reclamo en el municipio.

A mediodía, los asistentes degustarán 12 croquetas tipo cocktail —una por cada campanada— en un ambiente preparado para familias, vecinos y visitantes.

La iniciativa nació justo antes de la pandemia en colaboración con otras empresas, con la intención de crear un evento diferente y vinculado a causas sociales.

Tras un parón de varios años, porque no se volvió a retomar, ahora la propuesta vuelve reforzada y con mayor proyección gracias a la implicación del tejido empresarial local.

Las croquetas, elaboradas de forma artesanal, serán las protagonistas del ensayo.

Además, empresarios del municipio colaborarán para que la cerveza no falte durante el brindis que dará la bienvenida anticipada al nuevo año.

El precio será de 5 euros por las 12 croquetas más una cerveza.

La organización espera una gran asistencia en la plaza principal del municipio, La Cantina, donde el ambiente festivo comenzará sobre las 11 de la mañana con la charanga Los que faltaban, que colabora desinteresadamente con la causa.

Parte de la recaudación será destinada a Oncolomeeting, asociación dedicada a acompañar a pacientes oncológicos y promover proyectos de investigación.

La participación de Cristina Medina como madrina del acto aportará, además, visibilidad y apoyo mediático a la causa.