Doce tradiciones en el mundo para despedir el año

Sábado, 27 Diciembre 2025 15:07

En España se despide el año con campanadas y uvas. Pero hay muchas más tradiciones en el mundo, que reflejan su diversidad cultural. Todas comparten un objetivo común: despedir el año y dar la bienvenida al nuevo con esperanza y buenos augurios.

Saltar siete olas

Música, sol, playa y verano son los conceptos relacionados con la celebración de fin de año en Brasil. En Nochevieja se reúnen los amigos y familiares en la playa después de la medianoche, para llevar a cabo el rito de saltar siete olas. Además de atraer la buena suerte, asegura que se cumplirán siete deseos; uno por ola.

Colocar tres patatas bajo la cama

En Colombia colocan tres patatas debajo de la cama de cada familiar. Una de ellas debe estar pelada, otra sin pelar, y la tercera solo pelada a la mitad. A medianoche cada persona coge una al azar. Si la patata no está pelada, esa persona tendrá fortuna en el año que entra. La patata pelada simboliza problemas económicos y la pelada a la mitad, una mezcla de ambos.

Quema del año viejo

Esta tradición encuentra su origen en una epidemia que sufrió Ecuador. Se quemaba la ropa de los fallecidos a causa de la enfermedad para que no contaminara y se purificaran los cuerpos. La tradición continuó, pero hoy en día es un motivo de celebración: amigos y familiares se reúnen junto a una hoguera para quemar figuras rellenas de papel de periódico. En la actualidad esta costumbre también se hace en muchos otros países de Latinoamérica.

No sin mi película

En Alemania la última noche del año es dedicada a San Silvestre, razón por la cual la Nochevieja se conoce aquí también como Silvester. En este día, además de brindar por el santo y lanzar fuegos artificiales, las familias llevan a cabo un "ritual" de lo más curioso: se reúnen para ver un cortometraje o sketch de 18 minutos llamado Dinner for one, que trata sobre una anciana que prepara una cena para sus invitados imaginarios o, mejor dicho (y algo más siniestro), sus amigos ya fallecidos. También en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria es costumbre revisionar este clásico de estas fechas. A esto se le añade otro pequeño ritual que consiste en derretir plomo y dejarlo en un recipiente con agua para adivinar así qué les deparará el próximo año.

Las campanadas

En Japón no se conforman con 12 campanadas. Los templos budistas hacen sonar sus campanas hasta 108 veces, una por cada pecado del hombre. Si una de esas campanadas sirve para que no se cometa uno de los pecados, bien empleadas habrán resultado.Después del repique, los japoneses brindan con amazake, un licor caliente muy apropiado para el frío del recién estrenado año. En las cenas, no pueden faltar los fideos toshi koshi soba. La longitud de los fideos simboliza la prosperidad y muchos años de vida.

¡con lunares!

Entre las tradiciones de Año Nuevo de Filipinas, si hay algo habitual y común a cada Nochevieja es despedir el año vestidos con ropa y complementos llenos de lunares (y no al estilo flamenca). Los lunares, por su forma circular, simbolizan la riqueza, por eso, en esa noche los filipinos hacen sonar las monedas que guardan en sus bolsillos para atraer la prosperidad.

Entre ¿cenizas y champán?

En el país más extenso del mundo no todo es frío y vodka. La tradición más peculiar de la Nochevieja rusa es escribir en un papel los deseos para el Año Nuevo. Pero lo curioso de este rito, es que después, debemos prender fuego a ese papel y arrojar las cecinas sobre una copa de champán. Los más atrevidos, se beben el mejunje a las 00.01.

Romper vajillas

No es el del gusto de anfitriones de cenas de Nochevieja pero en Dinamarca es una tradición habitual. Una vez terminada la cena, la tradición manda romper los platos de la cena para atraer la buena suerte. Si eres danés y oyes como se rompen platos contra tu puerta no tienes que llamar a la policía. Eso es que alguien te quiere y piensa en ti.

¡batalla de agua!

El envidiable clima de Puerto Rico permite que una de las tradiciones que aún se conservan para las noches del 31 de diciembre sea arrojar cubos de agua por la ventana. De esta manera, las familias creen librarse de los problemas acarreados durante el año que se acaba.

Besos a medianoche

Para despedir la última noche y empezar el año con mucho amor, en los Estados Unidos hay que darse un beso justo tras la medianoche. De lo contrario amenazan 365 días de soledad. No se conoce exactamente el origen de este ritual, pero se cree que proviene de la Antigua Roma.

Ropa interior roja

¿Aún no eres afortunado en el amor? En esta última noche del año prueba a ponerte ropa interior roja para atraer el amor. Esta tradición proviene en España nada menos que de la Edad Media. El rojo, asociado con el demonio, pronto se prohibió por la iglesia. Las personas, sin embargo, lo asociaban con la suerte y por ello llevaban el rojo… ¡pero tapado!

Un plato de lentejas

En la notte di San Silvestro, no puede faltar sobre la mesa, en Italia, un plato de lentejas. Es símbolo de riqueza. Cuantas más comes, más suerte tendrás en el año que entra. Esta tradición no es exclusiva de Italia, sino que también lo hacen algunas familias en Chile.