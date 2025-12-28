El turismo superó los 200.000 millones en 2024 en el PIB de España

Domingo, 28 Diciembre 2025 09:14

El peso del Producto Interior Bruto (PIB) asociado al turismo, medido a través de la demanda final turística, alcanzó los 200.699 millones de euros en el año 2024.

Esta cifra supuso el 12,6 por ciento del PIB, con un crecimiento 0,2 puntos respecto a 2023, ssegún la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Por su parte, la ocupación en las ramas económicas características del turismo superó los 2,7 millones de puestos de trabajo.

Ello supuso el 12,3 por ciento del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023.

La componente de mayor peso en el consumo turístico interior en 2024 fue el gasto turístico receptor, con el 55,6 por ciento del total, lo que supuso 1,2 puntos más que en el año anterior.

Por su parte, la demanda final asociada al turismo se incrementó un 8,2 por ciento en el año 2024, mientras que el PIB de la economía lo hizo en un 6,4 por ciento.