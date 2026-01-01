El seguro obligatorio para patinetes eléctricos, pendiente de real decreto en 2026

Jueves, 01 Enero 2026 09:42

La entrada en vigor del registro e inscripción previa para el seguro obligatorio de los vehículos de movilidad personal está pendiente de la aprobación del correspondiente real decreto, según ha advertido la Dirección General de Tráfico.

Aunque el desarrollo técnico para el registro de los VMP está ya concluido, actualmente se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal.

El Consejo de Ministros, teniendo en cuenta la urgencia de la tramitación del referido Real Decreto, acordó con fecha 18 de noviembre de 2025, su tramitación por vía de urgencia.

Si bien ya han finalizado los trámites de audiencia e información pública, no será posible su aprobación antes del 2 de enero próximo.

Mientras se tramita la regulación correspondiente, no será aplicable la obligación previa de inscribir los vehículos de movilidad personal hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo.

En particular, no será exigible la obligación de aseguramiento de los considerados vehículos personales ligeros a efectos de la disposición adicional primera de la Ley 5/2025 hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo, y pueda realizarse su inscripción.

No obstante, la DGT ha recordado que según la Ley 5/2025 aquellos vehículos de movilidad personal con un peso superior a 25 kilógramos y velocidad superior a 14 km/h, deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos.

El periodo transitorio para su aseguramiento finalizará el 26 de enero de 2026 (disposición transitoria de la Ley 5/2025).

Tras la aprobación y entrada en vigor del citado real decreto, todos los vehículos de movilidad personal quedarán obligados a su inscripción en el Registro de Vehículos, mediante un sencillo procedimiento telemático de inscripción a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico.

Cuando se apruebe el real decreto para regulación e inscripción de VMP en el registro, la Dirección General de Tráfico informará de forma detallada sobre el proceso de inscripción a través de sus canales habituales.