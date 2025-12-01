El Numancia alimenta la ilusión de la Copa frente al Mallorca

Lunes, 01 Diciembre 2025 17:56

El Numancia encara este martes (19:00 horas, Los Pajaritos) la segunda ronda de la Copa del Rey, el torneo que le catapultó al fútbol profesional, con la ilusión de repetir sueños. Enfretne espera un Real Mallorca, dirigido por Jacoba Arrasante, que no termina de corregir su mal inicio liguero.

El entrenador del CD Numancia, Ángel Rodríguez, ha señalado en la víspera de la eliminatoria copera que el equipo llega "compensado" y con el reto de ganar al Mallorca de Primera.

Para ello ha reiterado la importancia de ser fiables y conceder poco al rival.

Rodríguez ha reconocido la ilusión con la que la plantilla encara este partido, al igual que la afición, a los que ha pedido remar juntos para hacer "algo bonito" porque en 90 minutos "todo es posible".

El entrenador del Numancia ha asegurado que espera a un Mallorca con "un ritmo superior, una intensidad elevada, más ritmo con balón" y para frenar estas virtudes ha pedido que su equipo salte al césped de Los Pajaritos "convencido una vez que empiece el partido".

"Me preocupa que mi equipo entienda el tipo de partido que nos vamos a encontrar, si nos equivocamos en las transiciones son equipos que no perdonan, pero en 90 minutos veremos lo que pasa, las estadísticas dicen que lo normal es que gane uno de Primera pero puede pasar cualquier cosa", ha deseado.

Rodríguez ha desvelado que el once inicial tendrá varios cambios respecto al de la última jornada liguera.

Enfrente estará el Real Mallorca de Jacoba Arrasate, que no termina de despegar en la competición liguera. Llega a Soria después de empatar en la última jornada frente al Atlético Osasuna.

Arrasate ha asegurado en la rueda de prensa que están mentalizados de superar al Numancia en la Copa del Rey.

"Hemos dado carpetazo al partido de Osasuna. Lo hemos visto y analizado. Solo pensamos en el de mañana. No hay margen de error y hay que ganar. El equipo está mentalizado", ha manifestado.

"El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, en casa es un equipo muy fuerte. Es un equipo de Segunda RFEF y tenemos la experiencia del año pasado, vamos más que avisados", ha advertido.

Tras anunciar que Pichu Cuéllar será el portero titular, lo que le convertirá en el futbolista más veterano en jugar con el Mallorca un partido oficial, espera que los que jueguen en Los Pajaritos lo hagan mucho mejor que en la anterior eliminatoria frente al Atlètic Sant Just.