La Diputación emplaza aprobación de presupuestos 2026 para finales de año

Lunes, 01 Diciembre 2025 18:03

Diputación provincial de Soria aprobará sus cuentas para 2026 a finales de diciembre, a falta de poner fecha concreta.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha asegurado hoy a preguntas de los periodistas, que el borrador de los presupuestos de 2026 está ultimado y presenta la pelea de todos los años.

“El presupuesto lo tenemos terminado prácticamente, a falta de saber cuál es la masa salarial de los trabajadores. Y a falta de llegar a los acuerdos de la RPT”, ha manifestado Serrano.

El borrador llega diez días prácticamente cerrado, según ha apuntado el presidente de la institución provincial, pero ha reiterado que falta la parte referente a los trabajadores, como ha sucedido otros años.

“Al final nos iremos a finales de diciembre. Dije que esperaba tenerlo en estos primeros quince días de diciembre pero ya dije también que el año pasado hubo otros condicionantes, con la Dana. Está el borrador para presentarlo a todos los grupos, pero no lo hemos presentado porque nos falta ultimar esta parte”.

Los presupuestos de 2025, que alcanzaron los 77,7 millones de euros, se aprobaron en pleno de la Diputación provincial el 30 de diciembre de 2024 con los votos favorables del Partido Popular y los votos en contra el Partido Socialista y de Vox.

Serrano aseguró entonces que “se trata de un presupuesto realista y eficiente, garantizando la calidad de los servicios públicos con un marcado carácter social, con especial atención a los que más lo necesitan y que consolidan avances de las cuentas aprobadas en 2024. Además, tiene un carácter inversor, cumpliendo el otro gran objetivo de la institución provincial que es su papel dinamizador de la economía provincial, impulsando inversiones para generar empleo de calidad, mejora de los servicios municipales y la creación de oportunidades de desarrollo en toda la provincia”.