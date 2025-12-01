El Campus de Soria organizará Festival Amigos del Libro Infantil y Juvenil

Lunes, 01 Diciembre 2025 16:25

En el Salón de Grados del Campus Universitario Duques de Soria será presentado se presentado a las 11:30 horas el Festival Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que se celebrará en Soria del 9 al 12 de diciembre.

Este festival, el primero organizado por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, tiene como objetivo principal fomentar la lectura, la literatura infantil y juvenil, y la difusión del libro en múltiples espacios culturales de la ciudad.



En el mismo acto también se inaugurará la exposición "Andersen: Un viaje por España", ubicada en el campus, que forma parte del programa cultural del festival. Esta muestra invita a descubrir a través del arte y la literatura el legado del gran autor de literatura infantil Hans Christian Andersen y su conexión con España.



El festival contará con actividades diversas para públicos de todas las edades, incluyendo charlas, recitales poéticos, encuentros con autores, espectáculos infantiles y visitas guiadas a exposiciones. Contará con la colaboración de instituciones como la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Soria, la Junta de Castilla y León, y la Biblioteca Pública de Soria.



El director del festival es Sergio Suárez Ramírez, profesor de Didáctica de la lengua y la literatura, en la Facultad Educación del campus de la UVa en Soria