El Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria celebra el Día de los Derechos Humanos

Lunes, 01 Diciembre 2025 16:27

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria conmemora la Jornada Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra el próximo 10 de diciembre, con una conferencia sobre su vigencia actual.

Para esta profesión, el trabajo social, es una fecha importante de celebración y posicionamiento, ya que el respeto a los derechos humanos ha de ser la guía de toda intervención social y de toda política pública.

Por esta razón el Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria ha destacado la importancia de esta fecha y ha organizado dos actividades al respecto.

Por un lado, dentro del convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid, para la formación de alumnos de trabajo social y profesionales de los Colegios de las provincias donde se ubica la UVa, el próximo 3 de diciembre, a las 17:00 horas, se organizará la conferencia “Humanidad en tiempos de crisis: los derechos humanos, el sentido de ser de UNRWA”, en la voz de la directora de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo de UNRWA España.

Por otro lado, en la sede del colegio profesional de Soria, el próximo 18 de diciembre a las 18:30 horas, se podrá disfrutar presencialmente de la conferencia bajo el título “El enfoque de Derechos Humanos en Trabajo Social”, a cargo de la profesora de Derecho de la Uva Maria Laura Serra, doctora en Derechos Humanos, investigadora principal del proyecto RECAJES, para la investigación y análisis de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en el sistema de salud mental, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.