Los ayuntamientos como herramienta de transformación centran una mesa redonda en Soria

Lunes, 01 Diciembre 2025 16:09

La Subdelegación del Gobierno en Soria celebra mañana martes, 2 de diciembre, una nueva actividad del programa “50 Años de España en Libertad” con la mesa redonda “Los ayuntamientos como herramienta de transformación”, que tendrá lugar en el Espacio Santa Clara a las 19:00 horas.

El encuentro busca reflexionar sobre los últimos cincuenta años de municipalismo en España, analizar los logros alcanzados y los retos pendientes, y reconocer el papel de los ayuntamientos en la construcción democrática y el progreso de los municipios.

La jornada se organiza con el impulso de la Subdelegación del Gobierno en Soria y del Comisionado para la conmemoración de “50 Años de España en Libertad”, y ofrece una mirada específica sobre la transición desde la dictadura a la democracia en los ayuntamientos de la provincia.

Además, subraya su función como primera puerta de entrada de la ciudadanía a las instituciones, clave para consolidar la libertad, la participación y la cohesión social en el territorio.

En la mesa intervendrán Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria; José Javier Gómez Pardo, alcalde de Borobia; Carolina Romero, alcaldesa de Abejar, y Ascensión Pérez, alcaldesa de Almarza.

Se contará con la presencia del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que aportará la visión del Gobierno de España sobre la realidad municipal y la política territorial en el conjunto del país.

También asistirá el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El debate pretende contrastar cómo eran los ayuntamientos en los primeros años de la democracia con la forma de gestionar actual.

Las intervenciones abordarán cuestiones como la prestación de servicios básicos, la llegada de las inversiones públicas, el despliegue de derechos y libertades en el ámbito local, la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural o el papel del municipalismo frente al reto demográfico.

La periodista y escritora soriana Loli Escribano moderará la mesa.

El acto contará con retransmisión en diferido por las dos televisiones locales, lo que permitirá que el contenido llegue a un público más amplio y quede como documento audiovisual sobre la evolución del municipalismo soriano en estas cinco décadas de democracia.

Al finalizar la mesa redonda, el público asistente podrá disfrutar de una actuación del dúo soriano Monipolio. Formado por Mónica Contreras y Pablo Llorente, el proyecto aporta una solvencia poco común en el formato voz–guitarras, con especial cuidado en la afinación, el empaste y la elegancia de los arreglos. Su repertorio incluye versiones en español e inglés y conecta con públicos muy diversos. N

acidos como proyecto en 2017, su primer videoclip, una lectura de Veo Chiquito grabada en Valonsadero, destaca por el cuidado estético, la sensibilidad y el criterio musical.

La mesa redonda está abierta a toda la ciudadanía y contará con invitación expresa a los ayuntamientos de la provincia, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y otras entidades públicas y privadas.

El objetivo es reunir a representantes institucionales, tejido social y vecinos y vecinas para compartir una reflexión conjunta sobre el papel de los ayuntamientos en estos 50 años de libertad y democracia en España.

Tal y como recuerda la comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán Loscos, “la democracia se ejerce y se defiende cada día” y “celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país”. Iniciativas como esta mesa redonda ponen de relieve la aportación del municipalismo a una cultura democrática compartida y al desarrollo de pueblos y ciudades.