Papeletas premiadas del sorteo de noviembre de Aquí hay Premio

Lunes, 01 Diciembre 2025 14:56

Ya se conocen las papeletas premiadas del sorteo de noviembre de la nueva campaña de Aquí hay Premio, puesta en marcha por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria con el objetivo de fomentar la compra en empresas sorianas.

Se han repartido en cinco establecimientos de Soria.

Los números que han resultado ganadores del sorteo de octubre son los siguientes:

34.490 Gollum (Soria)

12.439 López Calzados y Deportes (San Esteban de Gormaz)

39.313 Teyma (Soria)

34.912 Lavandería Leonor Izquierdo (Soria)

22.136 Baby Shop Soria (Soria)

38.132 El Dorado de Isabel (Soria)

27.714 CD Numancia (Soria)

Las personas agraciadas con las papeletas ganadoras tienen diez días naturales para ponerse en contacto con la Cámara de Comercio de Soria y recibir su premio, consistente en 400 euros que deberán gastarse en los comercios participantes en esta campaña.

Podrán consultarse los números agraciados y los suplentes en la web de la Cámara de Comercio, así como el listado de los establecimientos participantes.

En esta campaña se sortean premios por valor de 4.000 euros entre los establecimientos participantes, con un efecto multiplicador en cifra de ventas.

Esta actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento de Soria, y por la Cámara de Comercio de Soria a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025, financiado por la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Fondos FEDER.

La campaña Aquí hay Premio está muy bien valorada por los comercios y establecimientos, ya que supone un refuerzo y un incentivo para las ventas y también por los clientes, que ven premiada su fidelidad. Han participado en esta campaña más de 130 establecimientos de la capital y de la provincia.