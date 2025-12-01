El convento de las clarisas, de Soria, distinguido en Guía Repsol

Lunes, 01 Diciembre 2025 11:49

Por primera vez, 27 conventos de España ha recibido una distinción de una guía gastronómica, la de Soletes de Repsol, y entre ellos se encuentra uno de Soria.

Con ello, la Gúia Repsol ha querido poner en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos.

Siete se encuentran en Castilla y León, como el Monasterio de las Clarisas de Soria y el Convento de Santa Isabel de Valladolid

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes.

Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia.

Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

Entre ellos, siete se encuentran en Castilla y León: el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún (León); Iesu Communio, en Aranda del Duero (Burgos); el Monasterio de Concepcionistas de León; el Monasterio de Nuestra Señora de Piedad, en Palencia; el Monasterio de las Clarisas de Soria; el Convento de Santa Isabel de Valladolid, y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.

Los Soletes de Navidad se han presentado hoy en la ciudad de Granada con Sierra Nevada ya cubierta de nieve y todo listo para comenzar a exprimir las fiestas.

Con estos nuevos 45 Soletes, Castilla y León suma un total de 644.

Además del monasterio de Las Clarisas, han recibido el reconocimiento los establecimientos “Piqueras”, en Almarza; Mai BBQ, en Soria capital, Yemas Gil, en Almazán; y bar Torcuato, en Soria capital.