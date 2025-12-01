Charla en Soria sobre pornografía como educación sexual para menores

Lunes, 01 Diciembre 2025 12:17

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el miércoles 3 de diciembre en Soria la charla ‘Pornografía: ¿La educación sexual de nuestros menores?’ dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?’.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 20:00 horas en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia y estará presidida por el decano del COPCYL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Soria del COPCYL, María Isabel Gallardo.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga sanitaria María Sandra Carreras Negredo.

El consumo de pornografía en adolescentes se relaciona, según el Colegio de Psicologia, con un aumento de estereotipos de género, la normalización del sexismo y la imitación de prácticas, creencias y actitudes violentas en la sexualidad.

También se relaciona con el abuso físico y verbal en relaciones de pareja.

El consumo de pornografía favorece el aislamiento y la disminución de actividades sociales en adolescentes.

El uso esporádico se puede convertir en un comportamiento adictivo caracterizado por tolerancia, dependencia, falta de control, abstinencia, regulación disfuncional de las emociones con la pornografía, conflictos en diferentes áreas de la vida y necesidad de consumo frecuente.

Las conferencias ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 550 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.