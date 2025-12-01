Primer artista confirmado que actuará en Feliz Torrezno Nuevo, en Olvega.

Raquel Álvarez se ha convertido en ganadora del concurso El Talento con Torrezno. En esta edición, se dará la bienvenida la Nuevo Año, por anticipado, en Ólvega.

El pasado sábado se celebró el concurso “El Talento con Torrezno”, una iniciativa creada por TASO Producciones junto a la marca de garantía Torrezno de Soria con el objetivo de dar visibilidad a cantantes locales y premiar la actuación ganadora con la contratación musical en el evento navideño “Feliz Torrezno Nuevo”.

Cinco artistas se subieron sobre el escenario de Botánico Café Bar a mostrar su talento vocal y sorprender al público asistente y al jurado.

Abrió la gala Inés del Río que, junto a su banda, interpretó el tema original “Mia”.

Continuó Víctor cantando la canción “Cheque al portamor”. Raquel Álvarez creó e interpretó un mashup de grandes éxitos musicales.

Rolas fue el siguiente participante interpretando “Dejados”, una composición original.

El broche del concurso lo puso Violetta con su actuación interpretando “Set fire to the rain” de Adele.

Tras una deliberación complicada, el jurado encabezado por Susana Torres e Innovaction otorgó la victoria a Raquel Álvarez quien cerró el evento repitiendo su actuación aclamada por el público.

“Me gustaría agradecer al público y a los demás participantes que lo han hecho super bien” comentó Raquel Álvarez al recibir el premio.

“Ha sido un concurso que nos ha sorprendido dado el nivel de los participantes y esperamos que nos vuelva a sorprender en futuras ediciones”, ha explicado el organizador Iván Manrique.

“Es muy bonito ver que en Soria hay tanto talento”, ha resaltado Manrique.

Feliz Torrezno Nuevo, es un evento novedoso donde se toman las precampanadas con doce trozos de Torrezno de Soria de la suerte a las 12 horas del mediodía, apadrinados por un artista con repercusión nacional.

En la anterior edición la madrina del evento fue la cantante Natalia de Operación Triunfo.

Además, se acompaña la jornada por diferentes actuaciones musicales y DJ para disfrutar de la celebración como se merece. Una forma original de despedir el año y con el mejor sabor de boca.

Ólvega tomará este año el relevo para celebrar la gala 'Feliz Torrezno Nuevo'. Será el 27 diciembre., a las 12:00 horas.

Las dos ediciones anteriores se celebraron en Soria y Almazán con éxito de participación de público.