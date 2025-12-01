Respaldo unánime a PNL de Soria ¡Ya! para aumentasr efectivos de la Guardia Civil en medio rural

Lunes, 01 Diciembre 2025 12:07

Soria ¡Ya! ha logrado hoy el apoyo mayoritario de la Comisión de Presidencia a la Proposición No de Ley (PNL) presentada para reforzar la seguridad en el medio rural mediante una dotación suficiente de agentes de la Guardia Civil, cubrir las vacantes existentes y mejorar las condiciones de los cuarteles en los municipios más despoblados.

La iniciativa ha obtenido el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.

La propuesta presentada por Soria ¡Ya! recuerda que la Guardia Civil es esencial para garantizar la igualdad de derechos en territorios con gran dispersión poblacional y escasa presencia institucional.

La PNL precisa que, a fecha 1 de octubre de 2023, la Comandancia de la Guardia Civil de Soria contaba con 591 puestos asignados y 164 vacantes, más del 22 por ciento de la plantilla sin cubrir, una carencia que «merma el derecho de los ciudadanos que residen» en los pequeños municipios.

La proposición aprobada establece tres líneas de actuación que pasan por garantizar la provisión suficiente de plazas acompañada de incentivos económicos y profesionales; replantear la política de personal para asegurar la cobertura real de todas las vacantes; y adoptar las medidas legislativas, presupuestarias y materiales necesarias para hacer atractivas las plazas en los cuarteles rurales y en las pequeñas ciudades afectadas por la despoblación.

Soria ¡Ya! ha aceptado dos enmiendas de los grupos Popular y Vox, que se han sumado al texto definitivo defendido por la plataforma.

Durante su defensa, Vanessa García ha subrayado que la presencia de la Guardia Civil en los pueblos es "mucho más que un servicio: son un recordatorio de que esos territorios existen, de que sus habitantes no han sido borrados del mapa".

Ha recordado que, en muchos municipios rurales, la Benemérita es «la única institución del Estado que sigue presente» y que la falta de efectivos deriva en «abandono, inseguridad y desprotección» para quienes viven en zonas aisladas.

En su intervención, García ha advertido que la falta de efectivos convierte el proceso de despoblación "en irreversible" y que muchas personas dudan en permanecer en sus pueblos cuando 2ni siquiera tienes la certeza de que habrá alguien que responda cuando marques un teléfono en mitad de la noche"

La procuradora ha añadido que, sin medidas inmediatas, "estaremos condenando a cientos de pueblos" y ha reclamado que se garantice «los mismos derechos que a los ciudadanos de las zonas urbanas».

Soria ¡Ya! ha valorado muy positivamente el apoyo unánime obtenido en la Comisión de Presidencia a una iniciativa destinada a garantizar un derecho básico como la seguridad.

La plataforma ha instado a la Junta a trasladar con urgencia al Gobierno de España la propuesta de resolución aprobada por las Cortes para asegurar una presencia suficiente y estable de la Guardia Civil en los municipios rurales.