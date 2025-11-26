La Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales impulsada por UPL y Soria ¡YA! avanza en Cortes regionales

Miércoles, 26 Noviembre 2025 14:24

UPL y Soria ¡Ya! han valorado muy positivamente que la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León haya superado hoy su primera votación en las Cortes regionaless, obteniendo el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, que se ha abstenido.

La iniciativa, registrada en mayo y elaborada junto al sindicato CSIF, ha sido defendida ante el Pleno por el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña.

La propuesta busca dotar a Castilla y León de una ley específica para este colectivo, una de las pocas comunidades que aún carece de un marco propio pese a gestionar un territorio con más del 50% de superficie forestal, más de cinco millones de hectáreas de masa forestal y tres millones de hectáreas de arbolado.

Leonesistas y sorianstas han recordado que esta ausencia normativa ha generado durante años inseguridad en el ejercicio profesional, dificultades de coordinación y falta de medios adecuados.

La creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales permitirá ordenar funciones y competencias, reforzar la protección integral del patrimonio natural y mejorar la capacidad operativa de un servicio que dirige más del 90% de los incendios forestales de la comunidad y participa en rescates, emergencias y actuaciones extraordinarias.

Además, su labor sostiene la actividad económica de los pueblos mediante la vigilancia de aprovechamientos forestales, cinegéticos, piscícolas, resineros o micológicos, fundamentales para el medio rural y para mantener población en el territorio.

UPL y Soria ¡YA! han lamentado que el Partido Popular no haya apoyado con un voto afirmativo la toma en consideración de esta iniciativa pese al papel decisivo que desempeñan los agentes medioambientales en la protección del territorio y en la seguridad del operativo contra incendios.

En este sentido, señalan que el PP ha vuelto a quedarse solo en las Cortes, absteniéndose en una propuesta necesaria y respaldada por todos los grupos parlamentarios y los agentes implicados.

Para ambas formaciones, esta posición evidencia una falta de compromiso con un servicio público esencial para el futuro del medio natural de la comunidad y confirma la resistencia del Partido Popular a apoyar medidas ampliamente compartidas y beneficiosas para el conjunto del territorio.

Tras el respaldo mayoritario del Pleno, la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria.