Castilla y León, la comunidad más representada en Salón Peñín de los Mejores Vinos

Miércoles, 26 Noviembre 2025 13:54

Castilla y León volverá a ser la comunidad con más representación en la nueva edición del Salón Peñín de los Mejores Vinos, que se se celebrará los días 1 y 2 de diciembre en el Pabellón 6 de IFEMA de Madrid.

En él, se presentarán más de 1.600 vinos con una calificación entre los 90 y los 100 puntos.

En esta edición, Peñín celebra el 25 aniversario de este evento, el más consolidado del sector y el único centrado únicamente en vinos de calidad.

Este formato nació en el año 2000, cuando se evidenció la necesidad de disponer de un espacio de intercambio entre bodegueros y profesionales con capacidad de compra y prescripción, dando la oportunidad de catar los vinos mejor valorados en la Guía Peñín y conocer personalmente a sus elaboradores.

Durante los dos días de evento, los profesionales podrán catar más de 1.600 vinos elaborados de 350 bodegas procedentes de 84 zonas productoras, tanto nacionales como internacionales.

Un recorrido completo por diferentes variedades, estilos y métodos de elaboración, que incluye exclusivamente vinos que han obtenido 90 -100 puntos en la Guía Peñín 2026, garantizando así su calidad.

En esta edición, Castilla y León participará con 474 vinos de 108 bodegas, que representarán a una buena parte de las zonas productoras de esta comunidad autónoma: Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro, Tierra del Vino de Zamora y VT Castilla y León.

Como cada año, las bodegas del Podio contarán con un espacio destacado.

Allí estarán presentes siete de las ocho bodegas que han logrado los 100 puntos en la Guía Peñín 2026, junto al Ganador y dos nominados al Premio Vino Revelación y 241 vinos excepcionales valorados entre 95 y 99 puntos.

Además, en su apuesta por la internacionalización, el Salón volverá a acoger bodegas de Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, México y Portugal.

Toda la información sobre el Salón de los Mejores Vinos, de las bodegas participantes y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento: https://guiapenin.wine/xxv-salon-de-los-mejores-vinos-de-espana.