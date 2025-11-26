La UVa publica bases que regulan concesión de becas y ayudas al estudio

Miércoles, 26 Noviembre 2025 10:06

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVa) ha publicado hoy en el BOCyL las bases que regulan las becas y ayudas económicas para sus estudiantes.

https://bocyl.jcyl.es/html/2025/11/26/html/BOCYL-D-26112025-8.do

Las becas y ayudas al estudio se conceden, en régimen de concurrencia competitiva, a los y las estudiantes matriculados en estudios de Grado en la Universidad de Valladolid, para facilitar el acceso o continuidad en los mismos.

No obstante, estas becas y ayudas también podrán destinarse al estudiantado de Máster cuando la naturaleza de la beca o ayuda así lo permita.

Las becas y ayudas al estudio estarán destinadas a apoyar económicamente a las y los estudiantes con:

a) Los mejores expedientes académicos.

b) Expedientes excelentes, valorando no sólo la trayectoria académica, sino también su participación en la Universidad de Valladolid a través de distintos programas sociales, culturales, deportivos, de prácticas académicas externas, de movilidad o de conocimiento de idiomas, entre otros. Así como otras circunstancias vitales y de superación personal (discapacidad, necesidades educativas especiales o cualquier otra situación adversa sobrevenida y debidamente acreditada).

c) Las mejores notas obtenidas en la Prueba de Acceso a la Universidad o prueba equivalente, cuando esta se realice en la Universidad de Valladolid.

d) Cualquier otra condición o circunstancia que se pudiera establecer para valorar el especial rendimiento académico, la realización de actividades formativas complementarias, así como otros méritos relacionados con la vida académica del estudiantado o que tenga por objeto garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y continuación de estudios universitarios.

Además, estas ayudas podrán también destinarse al abono del precio de la matrícula de los y las estudiantes matriculados en estudios de Grado impartidos en centros propios de la Universidad de Valladolid que, habiendo solicitado la beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o, la de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el caso del alumnado con vecindad administrativa en dicha Comunidad Autónoma, les haya sido denegada y no superen los umbrales de renta familiar establecidos en el Real Decreto aprobado por la Administración del Estado, para cada curso académico, en relación con sus convocatorias de becas y ayudas al estudio.