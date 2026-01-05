Castilla y León pierde 1.345 autónomos en 2025

Lunes, 05 Enero 2026 13:51

El año 2025 ha cerrado con datos de empleo y afiliación positivos a nivel nacional pero que no esconden las dificultades que los trabajadores autónomos sufren día a día. Los autónomos han crecido en 2025 en 39.002 personas en España. Pero en Castilla y León ha presentado la peor de las expectativas.

El crecimiento nacional viene impulsado principalmente por cuatro comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. La suma de su crecimiento representa el 85% del total nacional.

Sin embargo, Castilla y León ofrece la peor de las expectativas.

“En el balance de cierre del año 2025 lamentablemente las cifras confirman lo que ya veníamos advirtiendo a lo largo de todo este año pasado y es que Castilla y León pierde autónomos mientras que la tendencia nacional avanza en dirección opuesta”, ha lamentado Leticia Mingueza, presidenta de ATA CyL.

“En este último año nuestra comunidad ha perdido un total de 1.345 trabajadores por cuenta propia, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento, y como digo es una cifra especialmente dolorosa al compararla con el dato nacional. Mientras comunidades como Madrid o Andalucía suman afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos, Castilla y León sigue perdiendo tejido productivo”.

Los datos de afiliación que hemos conocido hoy nos muestran que en el mes de diciembre Castilla Y León ha perdido 227 trabajadores por cuenta propia “consolidando esa tendencia negativa que venimos prolongando a lo largo de más de una década”, ha destacado Mingueza