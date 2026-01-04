El Procurador del Común tramitó 6.410 expedientes en 2025 en la Comunidad

Domingo, 04 Enero 2026 08:47

El Procurador del Común de Castilla y León ha tramitado el año pasado 6.410 expedientes, de los que 2.206 corresponden a quejas promovidas a instancia de parte. En el reparto provincial, Soria cierra el ranking.

Con el fin de ofrecer una información lo más completa y transparente posible acerca de la actividad de la Institución desde hace cinco años el Procurador del Común de Castilla y León ha modificado la metodología a la hora de plasmar los datos relativos a su actividad anual, metodología que se ha seguido también en 2025.

Así, también en este último año, las quejas denominadas “múltiples”, es decir aquellas que se presentan por diferentes personas sobre un mismo asunto, se han considerado como una sola queja a efectos estadísticos.

Por esta razón, el conjunto de las quejas computadas a efectos estadísticos han dado lugar, , a un número de expedientes superior al de las quejas contabilizadas.

Teniendo en cuenta el criterio de cómputo señalado, en 2025 la Defensoría tramitó 6.410 expedientes, correspondientes a 2.206 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común.

Por provincias, León ha vuelto a liderar el número de quejas con 524, seguida de Valladolid con 339, Burgos con 219, Palencia 164, Ávila con 143, Salamanca con 139, Segovia con 114, Zamora 110, y Soria con 77.

Completan los datos relativos a su procedencia, 112 quejas de personas de otras provincias de fuera de la Comunidad; 3 presentada por firmantes procedentes de varias provincias; 2 del extranjero y otras 260 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, quejas que mayoritariamente se tramitan electrónicamente, y de cuyo autor se desconoce la procedencia, aunque, como es exigible, se halla plenamente identificado.

En cuanto a las áreas temáticas sobre las que versan las 2.206 quejas, destacan, un año más, las referidas a la Administración Local, que acaparan el 22,85% de las reclamaciones, seguido del área de Fomento 13,42%; Empleo Público el 10,79%; Sanidad alcanza el 10,43%; seguido Medio Ambiente con un 10,02%; Interior y Justicia con un 7,39%; Familia, Igualdad de Oportunidades el 6,71%; Educación el 5,67%; Hacienda el 4,62 %; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,26 %; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,22% y por último, Cultura, Turismo y Deportes el 1,63%.

Quejas múltiples

Como consecuencia de la presentación de 17 quejas múltiples, es decir, sobre 17 asuntos diferentes pero presentadas por una pluralidad de personas, durante 2025 se abrieron 4.078 expedientes.

Concretamente, en materia de empleo público 260; 173 sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de Ayudante Técnico Educativo, técnico superior en Educación Infantil, técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas. 52 sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

En relación con la protección del medio ambiente, se abrieron 2.962 expedientes sobres el proyecto de instalación de la planta de biogás en La Lastra (León), y 12 sobre la disconformidad de la gestión municipal durante el incendio forestal el Castrocalbón (León).

En materia de sanidad, se han iniciado 476 expedientes sobre la reducción de consultas de Pediatría en el Centro de Salud de Cistierna (León) y en materia educativa 39 expedientes sobre la solicitud de transporte escolar en el IES Merindades de Castilla en Villarcayo (Burgos).

Sobre la actividad de fomento, 248 expedientes relacionado con la limpieza de fincas y solares por riesgo de incendios en Marugán (Segovia) y otros 12 de la misma temática en Castrocalbón (León).

En el área de Administración local e Interior, la disconformidad con la publicación de las cuentas municipales, la información pública y las deficiencias del sistema de protección de incendios y la ausencia de Plan de Emergencias contra los incendios en la localidad de Castrocalbón (León) sumaron 48 expedientes.

Por último, en materia de familia se promovieron 21 expedientes relativos al sistema de protección de menores.