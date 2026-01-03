El PCE denuncia el "hundimiento económico" de la Comunidad tras 35 años de gestión del PP

Sábado, 03 Enero 2026 08:42

El Partido Comunista de España en Castilla y León (PCE-CyL) ha valorado de forma "alarmante pero previsible" los recientes informes económicos que sitúan a nuestra Comunidad como la región con la peor evolución de peso relativo en el PIB nacional.

Para el PCE-CyL, estos datos no son una cuestión de coyuntura externa, sino el resultado directo de décadas de políticas neoliberales, clientelismo y una absoluta falta de proyecto de futuro por parte de la Junta de Castilla y León.

Desde la organización comunista han denunciado en un comunicado que décadas de gestión nefasta y sumisión al mercado de los gobiernos sucesivos del Partido Popular —ahora de la mano de la extrema derecha— han condenado a Castilla y León a ser una "periferia olvidada".

"Mientras el PP se llenaba la boca con la unidad de España, ha permitido que nuestra tierra se desangre económicamente, convirtiéndonos en una reserva de materias primas y mano de obra barata para otros territorios", han señalado desde la dirección regional.

El informe de evolución del PIB es, para el PCE, el reflejo de una comunidad que se vacía. La nula política contra la despoblación ha convertido el derecho a vivir en Castilla y León en una imposibilidad para miles de jóvenes.

"No es que no haya gente porque la economía vaya mal; es que la economía va mal porque han expulsado a la fuerza de trabajo y al talento joven, al no ofrecer más que precariedad o el camino hacia Madrid y el extranjero, existe un exilio forzoso de nuestra juventud", han subrayado.

El informe Contabilidad Regional Anual presentado por el INE hace especial hincapié en el desmantelamiento del tejido industrial, especialmente en las cuencas mineras y comarcas agrarias.

El PCE ha criticado que no ha existido una verdadera política de reindustrialización pública, dejando el destino de comarcas enteras en manos de la "voluntad de las multinacionales", que cierran plantas tras recibir millonarias subvenciones públicas.

Para el PCE-CyL, este declive económico es inseparable de la corrupción sistémica que ha asolado a la Junta.

"Mientras nuestra sanidad rural se cerraba y nuestras empresas quebraban, el PP se dedicaba a tramas como la de la 'Perla Negra' o la 'Trama Eólica'. Han gestionado lo público como si fuera su cortijo privado, han desviado fondos que deberían haber ido a infraestructuras y desarrollo hacia redes clientelares y cuentas personales, para llevar el dinero de los castellanos y leoneses en los bolsillos del PP", han denunciado con firmeza.

Frente a este escenario de "quiebra social", el PCE-CyL ha realizado una seria de propuestas y exige un giro de 180 grados basado en la intervención pública en la economía para garantizar una industrialización sostenible y soberana, unos servicios públicos fuertes en el mundo rural como primera medida contra la despoblación y una auditoría de las ayudas públicas entregadas a grandes empresas que han abandonado la comunidad.

"Castilla y León no es una tierra pobre, es una tierra saqueada y mal gestionada. Es hora de recuperar nuestra dignidad y exigir una economía que esté al servicio de quienes la trabajan, no de quienes se la reparten en despachos de Valladolid y Madrid", ha concluido David González, coordinador en Castilla y León del PCE.