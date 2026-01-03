Verdes Equo llama a Podemos a unirse en candidatura conjunta para autonómicas en Castilla y León

Sábado, 03 Enero 2026 08:39

Verdes Equo Castilla y León, que ha alcanzado una coalición con Movimiento DSumar e Izquierda Unida, ha apelado a Podemos para confluir en una candidatura conjunta para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próxmo mes de marzo.

En la presentación los tres partidos han expresado su voluntad de mantener el proyecto abierto a la incorporación de otros actores, con especial referencia a Podemos Castilla y León, a quien –por

otra parte- han invitado a participar desde el principio de la configuración de la coalición.

Según ha manifestado el partido Verde en Castilla y León: “las recientes elecciones en Extremadura ponen de manifiesto el acierto de los procesos de convergencia política entre formaciones del espacio de la izquierda, para ofrecer un frente común en el contexto actual”.

El Partido Verde, Verdes EQUO Castilla y León, ha reiterado nuevamente el llamamiento a todas las fuerzas de izquierda para forjar esa unidad por el progreso en Castilla y León.

Tras varios meses de trabajo conjunto con Movimiento Sumar e Izquierda Unida, Verdes EQUO ha ratificado su compromiso con la convergencia en el espacio plural progresista y el impulso hacia una transición social y ecológica más justa en nuestro territorio: “la Ecología Política y la Justicia Social son dos de los pilares fundamentales de la izquierda transformadora.”

Para el Partido Verde, Verdes EQUO Castilla y León “Podemos comparte también estos principios y no hay impedimento alguno para incorporar a este actor al proyecto de convergencia política en Castilla y León”, y afirma también que, en todo caso, “debe hacerse desde el respeto y el reconocimiento mutuos”.

“Los problemas medioambientales, la falta de cohesión territorial y de expectativas vitales, el deterioro de los servicios públicos, los impactos del Cambio climático o la falta de políticas en favor de un desarrollo rural y urbano sostenible ponen de manifiesto” -ha señalado Verdes EQUO- “la importancia de incorporar las Políticas verdes como uno de los ejes principales del próximo gobierno en Castilla y León”.

“Todas y cada una de las formaciones políticas que forman parte de este proyecto”, ha afirmado el Partido Verde, “están llamadas a cumplir un importante papel para construir un futuro de esperanza para nuestra tierra”.