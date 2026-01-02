El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León sube un 9,5 por ciento en 2025

Viernes, 02 Enero 2026 09:40

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 9,5% durante el último año hasta alcanzar los 9,3 euros mensuales por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone un incremento trimestral del 4,3%, del 2% con respecto al mes anterior y el récord histórico de las rentas en Castilla y León.

Todas las provincias de la región registran precios superiores a los que tenían hace un año.

La mayor subida se ha producido en Burgos donde las rentas han crecido un 12,5%, seguida por el ascenso de Segovia (12,4%), Valladolid (11,5%), Soria (10,2%), Zamora (9,9%) y Palencia (9,6%).

Por debajo de la media de la región se encuentra los ascensos de Ávila (8,8%), León (8,7%) y Salamanca (8,4%),

Zamora continúa siendo la provincia más económica de la región al situar sus precios en 7,1 euros/m2.

En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Segovia, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 12,4 euros mensuales, lo que supone el récord histórico del precio del alquiler en la provincia.

Capitales de provincia

La tendencia del alquiler en las capitales de Castilla y León es totalmente alcista.

La mayor subida interanual se produce en la ciudad de Zamora, donde los caseros piden un 14,3% más por sus viviendas que hace un año, seguida por Burgos (11,8%), León (11,6%), Valladolid (11,1%) y Salamanca (9,1%).

Ávila (3,5%) y Palencia (6,8%) protagonizan los menos ascensos entre las capitales de la región.

Debido a cambios anormales en la muestra no se han podido extraer datos de Segovia y Soria.

Burgos es la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 10,2 euros/m2, seguida de Salamanca (9,9 euros/m2) y Valladolid (9,5 euros/m2).

Zamora, en cambio, es la más económica con 7,6 euros/m2, seguida por Palencia (8,1 euros/m2).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible. La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible. Los propietarios de la poca oferta disponible reciben decenas y decenas de contactos por sus viviendas y el abanico de perfiles entre los que poder elegir es inmenso. Y obviamente siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados. Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la elitización del alquiler cada vez deja fuera a más gente.Con respecto a los precios, ya es palpable que se están suavizando en las zonas en las que se han topado, mientras siguen subiendo en zonas en las que no se ha intervenido. Pero el coste de mantener el control de precios lo pagan los que buscan casa y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones siguen endureciéndose. Estamos en una lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas.”

Un mercado aún alcista

En el cuarto trimestre de 2025 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha mantenido en un solo dígito: un 8,5%, hasta situar el metro cuadrado en 14,7 euros mensuales.

En tasa trimestral, los precios han crecido un 1,7%.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 1,9% en los últimos 12 meses, pero han caído un 0,4% si lo comparamos con el mes de septiembre. El metro cuadrado se ha situado en 23,8 euros/m2. A pesar de los controles de precio Barcelona sigue siendo la ciudad más cara de España.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,7%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros. Los precios se han reducido un 0,1% en la capital durante los últimos 3 meses.

El precio del alquiler subió un 6,4% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,9 euros. Durante el último trimestre los precios se han incrementado un 3,4% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en diciembre de 2024, con la excepción de San Sebastián, donde se han reducido un 0,5%, siendo Ceuta la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 17,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Madrid, Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia, Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona.

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,3 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (17,9 euros/m2) y a continuación están Valencia (15,9 euros/m2) y Málaga (15,8 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,6 euros/m2), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros/m2 en los 3 casos).

25 de las 50 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Valencia, Málaga y Bilbao.

El índice de precios inmobiliarios de idealista

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. En marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.

Además, se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.