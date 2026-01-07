IU refrenda coalición con Sumar y Verdes Equo, a la espera de respuesta de Podemos

Miércoles, 07 Enero 2026 11:26

Izquierda Unida Castilla y León votará desde este miércoles hasta el sábado la ratificación del acuerdo alcanzado con Movimiento Sumar y Equo mientras sigue con la mano tendida a integración de Podemos en candidatura.

La militancia y simpatizantes de IU están llamados a votar sobre el acuerdo de las tres organizaciones para concurrir juntas a las elecciones autonómicas.

El acuerdo cerrado ratifica a Juan Gascón (IU) como candidato por consenso a la presidencia de la Junta.

Además, recoge las vías de coordinación para la elaboración colectiva de un programa políticos y la integración en listas de las diferentes organizaciones.

La organización ha destacado hoy en un comunicado la voluntad de construir conjuntamente proyectos y espacios comunes con otras organizaciones y movimientos.

Como objetivo, plantea ofrecer una alternativa a 40 años del PP en Castilla y León.

"Nuestra cultura política consiste en llegar a acuerdos y ampliar alianzas. IU siempre está en los procesos de unidad y hace llamamiento a la construcción de frentes de izquierdas, lo más amplios posibles", ha manifestado en su comunicado.

IU inicia las votaciones este miércoles en formato on-line, que permanecerá abierto a la participación hasta el viernes.

La votación finalizará este sábado con la votación presencial en las asambleas

Juan Gascón votará el sábado en la asamblea local de Palencia.