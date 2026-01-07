Miércoles, 07 Enero 2026
Buscar
Muy nuboso
-0.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Castilla y León

CyL | Castilla y León

IU refrenda coalición con Sumar y Verdes Equo, a la espera de respuesta de Podemos

Izquierda Unida Castilla y León votará desde este miércoles hasta el sábado la ratificación del acuerdo alcanzado con Movimiento Sumar y Equo mientras sigue con la mano tendida a integración de Podemos en candidatura.

La militancia y simpatizantes de IU están llamados a votar sobre el acuerdo de las tres organizaciones para concurrir juntas a las elecciones autonómicas.

El acuerdo cerrado ratifica a Juan Gascón (IU) como candidato por consenso a la presidencia de la Junta.

Además, recoge las vías de coordinación para la elaboración colectiva de un programa políticos y la integración en listas de las diferentes organizaciones.

La organización ha destacado hoy en un comunicado la voluntad de construir conjuntamente proyectos y espacios comunes con otras organizaciones y movimientos.

Como objetivo, plantea ofrecer una alternativa a 40 años del PP en Castilla y León.  

"Nuestra cultura política consiste en llegar a acuerdos y ampliar alianzas. IU siempre está en los procesos de unidad y hace llamamiento a la construcción de frentes de izquierdas, lo más amplios posibles", ha manifestado en su comunicado.

IU inicia las votaciones este miércoles en formato on-line, que permanecerá abierto a la participación hasta el viernes.

La votación finalizará este sábado con la votación presencial en las asambleas

Juan Gascón votará el sábado en la asamblea local de Palencia.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: cyl

Subsección: Castilla y León

Id propio: 95645

Id del padre: 113

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia