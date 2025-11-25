CC.OO. urge a la Junta a aprobar la Ley de Igualdad, paralizada desde 2021

Martes, 25 Noviembre 2025 16:14

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CCOO Castilla y León ha urgido a la Junta la aprobación de la Ley de Igualdad, fruto del Diálogo Social y que se encuentra paralizada desde 2021.

La secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y Léon, Yolanda Martín, ha señalado que se trata de “una ley pionera” al introducir en el texto la violencia vicaria y la violencia digital y en redes sociales.

Es una violencia invisible pero que sufren más del 73 por ciento de mujeres según el Ministerio de Igualdad.

Martín ha lamentado la muerte de 38 mujeres, una en Castilla y León, en manos de sus parejas o exparejas que han dejado huérfanos a 20 menores.-

Desde CCOO se trabaja en la negociación de los convenios colectivos para incluir cláusulas antidiscriminatorias hacia las mujeres, además de los protocolos de acoso contra el acoso sexual y por razón de sexo para su prevención y utilización.

Además, desde el sindicato, se ha hecho un llamamiento la representación de las personas trabajadoras para señalar esas violencias machistas que se siguen dando en los entornos laborales, pero también en toda la sociedad y así seguir avanzando y no dar ni un paso atrás.

Con motivo de la campaña del 25N de este año “Si dudas, lo es” delegadas y delegados del sindicato se han reunido en asamblea para conocer cuáles son los micromachismos presentes en la sociedad y cómo actuar frente a ellos.

Ante ellos la Secretaria General de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha recordado como la violencia de género continúa siendo la “mayor lacra social de este siglo y el principal síntoma de desigualdad” en una comunidad autónoma cuya tercera fuerza política busca “acabar con el feminismo y el sindicalismo”.