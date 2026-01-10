Almazán lanza campaña para mejorar la recogida de excrementos de perros en la vía pública

Sábado, 10 Enero 2026 09:11

La Concejalía de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de Almazán ha estrenado el año con una campaña de educación cívica dirigida a concienciar a las personas responsables de perros, con el fin de mejorar la recogida de excrementos en la vía pública y el uso que se hace de los espacios, en el marco del programa de educación ambiental #cuidAlmazán.

La campaña, en palabras de la concejala Teresa Ágreda, incluye el mensaje SÍ a tu perro, NO a tu incivismo, y pretende mejorar la limpieza en parques y calles derivada de la presencia de excrementos caninos no recogidos por las personas propietarias de los canes.

“En los últimos tiempos, se ha detectado exceso de tales residuos y cierto descontento de la población de Almazán ante esta situación", ha apuntado en un comunicado.

“No es la primera iniciativa que tiene por objeto mejorar este tipo de situaciones, sin embargo, este año la diseñamos de forma más directa y específica, pretendiendo con ello concienciar desde la solidaridad ciudadana. Nuestro mensaje es que recogiendo los excrementos se evitarán malos olores, el mal aspecto de nuestras calles y zonas de ocio y que otras personas puedan ensuciarse; en definitiva: garantizar la salubridad en los espacios públicos”, ha reiterado.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almazán han recordado que este tipo de actuaciones suponen un comportamiento incívico, que puede tener consecuencias sancionadoras por parte de la policía local, con multas de hasta 750 euros, de acuerdo con la ordenanza preceptiva (ord. 28: Gestión de residuos sólidos y regulación de la limpieza viaria).

Espacio demostrativo en la Arboleda

Asimismo, y como parte de las actuaciones de esta concejalía y el programa #cuidAlmazán2026, se ha señalizado un espacio experimental en el Parque de La Arboleda denominado: Madera muerta, cobijo de vida, que busca fomentar el conocimiento acerca de la presencia de la madera muerta en los ecosistemas, como herramienta de gestión sostenible y fuente de biodiversidad y contribución a la sanidad vegetal, y a una mayor resiliencia de nuestros espacios naturales.

De esta manera, tanto la campaña de limpieza viaria como la creación de este espacio forman parte de las actividades formativas y lúdicas que este año realizará el Consistorio adnamantino para continuar promoviendo el cuidado del medio ambiente en el municipio.