CC.OO. insta al Ayuntamiento de Almazán a que desista de privatizar servicio del agua

Martes, 13 Enero 2026 10:10

La Secretaria General de CCOO Soria, María Enciso, ha realizado un llamamiento al Ayuntamiento de Almazán para que desista en su idea de privatizar el servicio del agua, que actualmente se presta de manera directa.

En primer lugar por “el perjuicio que ocasionará a las siete personas trabajadoras municipales”, porque se subrogarán sus contratos a la empresa adjudicataria.

Desde CCOO también se ha lamentado en un comunicado que el alcalde obrase de manera unilateral, aprobando en la Junta de Gobierno la licitación del contrato, “sin pasar por los órganos pertinentes como ahora demuestra el informe de los servicios técnicos que debe hacerse”.

Un informe que, por otro lado, el alcalde se vio obligado a solicitar como respuesta al recurso de reposición que fue interpuesto por el grupo municipal del PP lo que demuestra su nula intención “de realizar la tramitación conforme a la normativa”.

Enciso ha defendido que “la mayoría absoluta del equipo de gobierno no puede servir para tomar decisiones que deben ser debatidas en los órganos correspondientes”.

Ha añadido que “no es de CCOO insta al Ayuntamiento de Almazán a que desista en su decisión de privatizar el servicio del agua.

El informe jurídico, que el alcalde de Almazán solicitó a los servicios técnicos municipales, como respuesta al recurso de reposición que interpuso el grupo municipal del PP, concluye que la privatización del agua debe ser sometida a la votación del pleno.

CCOO ha instado al equipo de gobierno municipal a que recule, por el perjuicio que ocasionaría a las siete personas trabajadoras afectadas, ya que serían objeto de subrogación.

La sindicalista ha lamentado que no se haya trasladado a la representación sindical las consecuencias que una privatización “tendría para el futuro de las siete personas trabajadoras que actualmente prestan su trabajo en el departamento del Servicio del suministro de agua”.

La Secretaria General ha estimado que este tipo de decisiones “deben tratarse rigurosamente con la representación sindical para garantizar los derechos de las personas trabajadoras”.

Por todo ello, desde CCOO Soria se ha instado al Ayuntamiento de Almazán a que reconsidere la decisión de privatizar un servicio “que funciona bien” y que perjudicaría “tanto a las personas usuarias como a las personas trabajadoras afectadas”.