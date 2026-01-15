El Circuito Red-Corriendo el Medievo cierra 2025 con éxito y viajes entre ciudades

Jueves, 15 Enero 2026 09:19

El Circuito Red-Corriendo el Medievo, en el que participa Almazán, ha cerrado en 2025 un año especialmente significativo, consolidándose como una de las iniciativas más originales que combinan deporte, turismo y patrimonio en la Península Ibérica.

Todas las pruebas —diversas en distancias, fechas y formatos— se celebraron con éxito, manteniendo el objetivo de recorrer los cascos históricos y entornos naturales de las ciudades y villas medievales que forman parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

La temporada arrancó con la Trail Marvão, celebrada en febrero, una cita multitudinaria que volvió a unir a corredores y senderistas en el singular entorno fortificado portugués.

En verano, siguieron dos pruebas emblemáticas del circuito, como son la XI Carrera Monumental Nocturna Villa de Almazán, el 23 de agosto, y el tradicional Cross San Juan Degollao de Laguardia, disputado el 28 de agosto con su habitual ambiente festivo por las calles y murallas medievales.

Ya en otoño, el calendario continuó con la Media Maratón Donibane Lohizune – Hondarribia, celebrada el 26 de octubre, una prueba transfronteriza entre Francia y España que volvió a reunir a aficionados de distintas procedencias. En diciembre, el circuito se trasladó a Extremadura con la VIII Quedada Trail “Tras las Huellas de Valbón”, en Valencia de Alcántara (8 de diciembre).

Para cerrar el año, las San Silvestres de Estella-Lizarra (Navarra) y Sigüenza (Guadalajara) despidieron el 31 de diciembre entre deporte y celebración popular.

Una de las señas de identidad del circuito volvió a ser el gran premio asociado a cada prueba consistente en un sorteo de una experiencia turística para dos personas en otra ciudad de la Red, con alojamiento, comida o cena y visita cultural.

Esta dinámica generó de nuevo un intercambio único entre municipios, de manera que cada ganador viajó a un destino distinto al que había corrido.

Los viajes quedaron finalmente así: el ganador de Almazán viajó a Sigüenza. El ganador de Sigüenza viajó a Estella-Lizarra. El ganador del sorteo de Marvão viajó a Valencia de Alcántara, de Valencia de Alcántara viajó a Marvão. El ganador de Estella-Lizarra viajó a Almazán. El ganador de Hondarribia viajó a Laguardia. El ganador de Laguardia viajó a Hondarribia.

Estos desplazamientos reforzaron el espíritu del proyecto, que es unir territorios, generar intercambio cultural y promover el turismo activo, ofreciendo a los participantes no solo el reto deportivo, sino la oportunidad de descubrir otras ciudades medievales de la Red.

La Red de Ciudades y Villas Medievales prepara ya la IX edición del circuito para 2026, con nuevas propuestas y este mismo objetivo: motivar a los corredores mientras conocen enclaves únicos, recorren su historia y disfrutan de experiencias que combinan deporte, patrimonio y hospitalidad.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura.

El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

Pero hay mucho más. Descúbrelo en www.villasmedievales.com