El puente medieval de Almazán encara la última fase de su restauración

Viernes, 16 Enero 2026 12:47

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Almazán ha aprobado la licitación del contrato para la última fase de la restauración del puente medieval.

A principios de semana se publicaba en el BOE la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que nuevamente se subvencionaban inversiones por casi 900.000 euros para la recuperación de daños en infraestructuras municipales en Almazán.

La última junta de gobierno celebrada ayer ha aprobado el expediente para la licitación del contrato de reparaciones en la calzada del puente de Almazán, por un valor de 371.930 euros de la que será la última fase para la restauración total del puente medieval sobre el río Duero.

Con esta actuación financiada por el Gobierno de España, se finalizará la estabilización y sustitución de la plataforma volada a ambos lados que ya se modificara en 1980. Fue en 1915 cuando se ensanchó la plataforma inicial, para lo que se demolieron los muretes de piedra y en los años 80 se amplió ligeramente la anchura mediante voladizos de hormigón forrados con losas de piedra caliza, y delimitados en sus extremos por barandilla metálica. para permitir el cruce de dos vehículos por la plataforma del puente.,

En palabras del alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, “el grave deterioro del tablero del puente, con numerosas grietas, socavones y desprendimientos de hormigón en ambos voladizos, fueron agravados seriamente por los fuertes caudales de las borrascas de 2025, apareciendo nuevas fisuras y grietas, que tuvieron que ser monitorizadas, y que amenazaron seriamente la estabilidad del puente. Con esta nueva aportación, podemos continuar con una obra fundamental para Almazán y para la comarca, gracias al apoyo del Ministerio de Política Territorial, mientras continuamos echando en falta la colaboración de la Junta de Castilla y León en la recuperación de una infraestructura que enlaza tres carreteras de competencia autonómica”.

Las necesidades técnicas de adaptar el proceso constructivo han hecho imprescindible ralentizar la ejecución de la nueva calzada volada que permite mantener los dos carriles de vehículos en sendas direcciones y se recuperará el perfil y alzado de piedra histórico en la parte norte.

Una vez conseguida la estabilización del puente, avanzada la restauración de los tajamares y apertura de aliviaderos aguas abajo, que permitan aligerar la estructura, y avanzada estructuralmente la plataforma, con esta nueva actuación de algo más de 370.000 euros quedaría adjudicada la totalidad constructiva de la restauración del puente medieval sobre el río Duero.