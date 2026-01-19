Formalizado contrato para instalación eléctrica del radar meteorológico de Fuentelcarro

Lunes, 19 Enero 2026 17:11

El Gobierno de España y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) continúan dando pasos para la ubicación de un moderno radar meteorológico en la Localidad de Fuentelcarro, adscrita al Ayuntamiento de Almazán. La empresa pública TRAGSA ha formalizado el contrato para el suministro e instalación eléctrica de baja tensión de la obra “Ejecución de la infraestructura del radar meteorológico de Fuentelcarro”.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y en los fondos Next Generation EU.

La entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, asistió en abril de 2023 en el Ayuntamiento de Almazán a la presentación del estudio de soluciones que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha realizado para buscar la ubicación más adecuada a un radar meteorológico en la Banda C de polarización dual que supone una inversión superior a los tres millones de euros.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, se ha adjudicado a EKIDO Ingeniería Global, S.L. por un importe total de 66.594 euros. La Plataforma de Contratación del Sector Público recogió tres ofertas, todas ellas de pymes.

El presupuesto base de licitación ascendió a 81.717 euros.

La formalización se firmó el 14 de enero de 2026 y su publicación se realizó el 15 de enero.

La instalación eléctrica de baja tensión constituye un elemento necesario para el funcionamiento de la estación, ya que da servicio a los sistemas auxiliares y a los equipos asociados a la operativa diaria del radar. El plazo de ejecución previsto se concentra en dos meses de trabajo discontinuo, en paralelo a la obra principal de construcción, dentro de un periodo de referencia de doce meses.

Tres millones de euros para un radar de última tecnología

Esta contratación se integra en un proyecto de inversión pública que supera los tres millones de euros.

El objetivo es dotar a la provincia de Soria de una infraestructura tecnológica que eleve la capacidad de observación y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos y mejore la predicción a muy corto plazo, con avisos con mayor anticipación.

El radar de Fuentelcarro operará en banda C y con polarización dual. Esta tecnología permite estimar con mayor precisión la intensidad de la precipitación, diferenciar con más fiabilidad entre lluvia, nieve y granizo y analizar la estructura interna de las tormentas mediante barridos cuasi tridimensionales.

El sistema también aporta información relevante para el análisis del viento y para la vigilancia de episodios severos.

La ubicación del radar responde a un estudio comparativo que valoró 22 alternativas.

El emplazamiento ofrece una cobertura óptima sobre el Alto Duero y sobre el corredor Jalón, Jiloca, Calatayud y Molina de Aragón.

Además, reduce bloqueos orográficos de sierras próximas y mejora la continuidad de la señal hacia zonas limítrofes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha.

El nuevo radar se incorporará al Sistema de Observación Radar (SOR) de AEMET, una red estatal de radares en banda C con cobertura eficaz en un radio de hasta 150 kilómetros. Sus datos alimentarán la vigilancia de tormentas severas, los mapas de precipitación para hidrología y agricultura y los dispositivos de protección civil y emergencias. También aportará información operativa en tiempo real para carreteras y otros servicios esenciales.

La obra de baja tensión se suma a otros hitos ya tramitados dentro del mismo proyecto. En noviembre de 2025 se formalizó el contrato para el suministro de la estructura metálica de la torre del radar por 209.530 euros.