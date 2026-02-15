Almazán entrega premios a mejores disfraces en cierre de carnavales 2026

Domingo, 15 Febrero 2026 16:34

Almazán ha cerrado al mediodía de este domingo su programa de los carnavales 2026, con la entrega de premios a los mejores disfraces.

Para la ocasión, los niños han podido disfrutar de música y un parque infantil y la actuación del Dúo Chamán, en la carpa municipal.

El Ayuntamiento adnamantino ha repartido casi 1.400 euros en premios.

En la categoría de hasta ocho años, en individual, el ganador ha sido el niño que ha elegido como disfraz el traje de un piloto de formula-1.

En segundo lugar se ha clasifico el piloto adnamantino y, en tercer lugar, una niña con un traje que simulaba un arco iris y una nube.

En grupos, dentro de esta categoría, los ganadores han sido los niños que han escenificado una churrería.

En la categoría de 8 a 14 años, el ganador individual ha sido los niños que se han disfrazado de flamencos, y en grupos, los Simpson.

La segunda plaza ha sido para las jóvenes que han escenificado un casino.

En grupo general, el primer clasificado han sido “las cojoneras”, un disfraz que simulaba a las moscas.

En segundo lugar ha quedado el grupo que ha elegido como disfraz Alicia en el País de las Maravillas. La tercera plaza ha sido para los “cocodrilos sacamuelas”.