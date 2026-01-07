Rebollo de Duero abraza la tradición con recuperación de la Botarga

Miércoles, 07 Enero 2026 12:47

Bajo un sol brillante, pero con el rigor de las bajas temperaturas y restos de nieve en sus calles, Rebollo de Duero ha hecho historia este día de Reyes.

A las 12:00 horas, la localidad ha dado vida a la figura de La Botarga, una tradición que permanecía en el olvido en gran parte de la provincia de Soria y que ha regresado con fuerza gracias al esfuerzo vecinal y al compromiso con el patrimonio inmaterial.

La Botarga es un personaje ancestral del folclore invernal, común en el centro de la Península y especialmente vinculado a los ritos de paso y el ciclo agrícola. Vestido con trajes coloridos de retales, máscaras llamativas y cargado de cencerros, su función original era la de ahuyentar los malos espíritus, despertar la tierra tras el invierno y propiciar la fertilidad de los campos.

Es una figura que combina lo místico y lo festivo, actuando como un puente entre lo sagrado y lo profano mientras interactúa con los vecinos pidiendo aguinaldos.

En esta primera edición tan especial, el honor de encarnar a la figura ha recaído en Marina Muñoz, vecina de Rebollo de Duero, quien ha hecho historia al convertirse en la primera mujer botarguera de la localidad.

Marina ha dado vida al personaje con energía y alegría, marcando el camino para las futuras ediciones y generaciones.

La recuperación de La Botarga ha sido un homenaje a la identidad local y a la maestría de sus vecinos.

El personaje ha lucido piezas de un valor artesanal incalculable.

La máscara, una impresionante pieza de madera, ha sido tallada a mano por el artesano Carlos Márquez, vecino de Fuentelcarro.

El traje, el vistoso ropaje de retales, ha sido confeccionado manualmente por la vecina Esperanza Antón, pieza clave en la reconstrucción estética del personaje.

Otra de las piezas más singulares ha sido el garrote con forma de cabeza de Ánade Real, una obra de artesanía hecha a mano por el recordado y querido vecino Pepe Sobrino.

El rítmico tañido de los cencerros, que marcó el paso de la jornada, fue posible gracias a la donación del también recordado Jesús Bueno, vecino de Almazán. Jesús era un enamorado coleccionista de estas piezas, reuniendo ejemplares de diferentes tamaños y sonidos.

Gracias a su generosidad, volvieron a resonar con su eco característico en las calles de Rebollo.

Un rito que desafía al frío: Misa y hermandad

A pesar de los termómetros bajo cero, el ambiente fue de absoluta calidez comunal.

Tras el inicio a mediodía, La Botarga recorrió el pueblo cumpliendo con su rito: pedir casa por casa dulces, acompañada por los niños que pedían el aguinaldo.

La celebración culminó con la asistencia a la Santa Misa y, posteriormente, con un vermú popular, sellando así el éxito de esta jornada de convivencia.