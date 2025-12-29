Denuncian "ninguneo" histórico y precariedad de profesionales de área en sanidad de Castilla y León

Lunes, 29 Diciembre 2025 11:48

La Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León (AMEACYL) ha denunciado hoy públicamente que la Administración sanitaria sigue utilizando los "contratos de área" como una herramienta de precariedad y discriminación.

Desde AMEACYL han denunciado en un comunicado que, ante la grave crisis sanitaria por la falta de profesionales, la Administración recurre sistemáticamente a figuras contractuales claramente precarizadas.

Los profesionales de área, con nombramientos de carácter fijo y eventual, llevan años sosteniendo el sistema público en condiciones de desigualdad respecto al resto del personal Estatutario, sintiéndose un colectivo ninguneado tanto por los gestores sanitarios como por los dirigentes políticos, según ha señalado.

Bajo esta modalidad de contrato, cuya regulación a través de un marco normativo inequívoco y sin ambigüedades sigue aún sin ver la luz, la Administración se otorga la potestad de mover libremente al personal médico y de enfermería entre distintas Zonas Básicas de Salud.

Esta práctica se realiza sin una planificación clara, sin estabilidad organizativa y, en la mayoría de las ocasiones, sin un calendario laboral previo que cumpla con la normativa vigente, generando una incertidumbre constante entre el escaso personal médico y de enfermería de área.

Esta movilidad forzosa no solo dificulta gravemente la conciliación familiar y personal de estos trabajadores y trabajadoras, sino que conlleva una merma evidente de sus derechos laborales. A esto se suma que perciben retribuciones inferiores a otros profesionales que realizan funciones asistenciales equivalentes, todo ello en un marco de sobrecarga asistencial y un creciente desgaste profesional.

Desde esta agrupación se ha considerado inaceptable que se utilicen los contratos de área como una solución estructural encubierta para tapar las carencias del sistema, cuando deberían ser una medida excepcional.

"La falta de profesionales en la comunidad no puede justificar, bajo ningún concepto, la vulneración sistemática de derechos ni el fomento de la desigualdad dentro de la sanidad pública", ha reiterado.

Por ello ha recordado a Sacyl que la normativa laboral exige planificación, previsibilidad y el respeto a la dignidad del personal sanitario.

"Es urgente que la Administración abandone este ninguneo, elabore calendarios laborales ajustados a la ley y garantice condiciones dignas para quienes sostienen la asistencia en el medio rural y en las zonas de difícil cobertura", ha demandado.

Por todo ello, AMEACYL ha exigido con firmeza el fin del uso abusivo de estos contratos y la igualdad real de derechos y retribuciones, reclamando estabilidad, fidelización y respeto a sus condiciones de trabajo.

"La Administración debe entender de una vez que, sin profesionales con derechos protegidos resulta imposible ofrecer una sanidad pública de calidad a la ciudadanía", ha concluido.