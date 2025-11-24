Sen reivindica una respuesta “firme, coordinada y sin fisuras” contra la violencia de género

Lunes, 24 Noviembre 2025 20:29

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha reivindicado en León una respuesta "firme, coordinada y sin fisuras" contra la violencia de género. Ha destacado que "no hay democracia plena si la mitad de la ciudadanía vive con miedo”.

Sen ha presidido esta tarde en León la Gala de los Reconocimientos Meninas 2025, un encuentro que reunió a personas, entidades y profesionales que constituyen la primera línea de trabajo frente a la violencia de género.

“Esta gala no es solo un homenaje, sino un compromiso público que afirma que en Castilla y León cada vida libre de violencia importa”, ha resaltado el delegado durante su intervención.

Sen ha abierto su discurso con un recuerdo para el minero leonés Anilson, fallecido recientemente en un accidente laboral en Asturias, antes de subrayar la magnitud del esfuerzo colectivo contra la lacra de la violencia de género.

Además ha recordado que España es un referente europeo, con más de 831.500 mujeres atendidas en el Sistema VioGén desde 2007, más de 7,1 millones de valoraciones de riesgo y más de 31.000 agentes dedicados al seguimiento.

En Castilla y León, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 3.002 denuncias y 672 órdenes de protección.

El delegado del Gobierno ha destacado las mejoras impulsadas este año, como el Sistema VioGén 2, la renovación del Pacto de Estado —que pasa de 290 a 461 medidas— y el anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria.

Pese a ello, ha insistido en que “queda camino por recorrer”, con 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, una de ellas en Castilla y León.

Los diez reconocimientos Meninas 2025

Durante la gala se han entregado los diez galardones provinciales y autonómico, que este año reconocen a:

Ávila: María del Pilar Gardiazabal Serrano, maestra, por su labor en educación en igualdad.

Burgos: Turno de Oficio VVG del Ilustre Colegio de Abogacía, por su servicio pionero de asistencia jurídica 24/7 a víctimas.

León: Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por 50 años de redes de apoyo, activismo y casa refugio.

Palencia: Grupo de Mujeres del iuFOR, referentes en ciencia, tecnología forestal e igualdad.

Salamanca: Inspectora Isabel María Prieto, jefa de UFAM, por más de dos décadas de liderazgo eficaz y cercano.

Segovia: Colegio de Farmacéuticos, por su labor de orientación, escucha y acompañamiento desde la red de proximidad.

Soria: CONVIVE Fundación CEPAIM, por su trabajo en inclusión, empleo y autonomía de mujeres en especial vulnerabilidad.

Valladolid: Sargento Primero Sergio Palomero del Río, por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas.

Zamora: Capitán María Isabel García Núñez (SEPRONA), por su liderazgo en igualdad dentro de la Guardia Civil.

Reconocimiento Autonómico: Fundación INTRAS, por tres décadas y más de 900 profesionales dedicados a salud mental y apoyo integral a mujeres víctimas, también en el medio rural.

“Demostráis que la violencia pretende romper biografías, pero vosotras y vosotros las recomponéis con dignidad y esperanza”, ha señalado Sen al dirigirse a las personas premiadas.

Llamamiento frente al negacionismo

El delegado ha alertado de la necesidad de defender los avances logrados y de combatir los discursos que cuestionan la existencia de la violencia de género: “La igualdad no es una concesión ni una moda: es columna vertebral de la democracia. No hay democracia plena si la mitad de la ciudadanía vive con miedo”.

También ha apelado a reforzar la coordinación institucional, priorizar la atención a quienes más lo necesitan y mantener una educación en igualdad sólida, especialmente entre jóvenes expuestos a la desinformación.

La ceremonia ha concluido con un agradecimiento a las unidades de violencia sobre la mujer, al Ayuntamiento de León y al personal técnico por la organización del acto, y con un mensaje final dirigido a los premiados: “Que este reconocimiento os abrace y os dé fuerza”.