Las Plataformas en Defensa de Sanidad Pública planifican manifestación el 21 de febrero

Lunes, 24 Noviembre 2025 19:05

El 21 de febrero del próximo año se celebrará una manifestación en Valladolid, convocada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, bajo el lema “Defendamos la Sanidad Pública. Paremos su destrucción. Nos va la vida en ello".

La convocatoria llegará, si no hay cambios, en la antesala de las elecciones autonómicas, tres semanas antes del 15 de marzo, fecha inicialmente anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para elegir a los 81 procuradores que componen el Parlamento autonómico.

El pasado sábado 22 de noviembre, en la reunión de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, se realizó una valoración muy positiva de las movilizaciones en diferentes provincias y localidades de la Comunidad el 8 y 9 de noviembre pasado.

Miles de personas salieron en toda Castilla y León para denunciar el deterioro del sistema sanitario público.

En dichas movilizaciones se puso, a su juicio, claramente de manifiesto la preocupación ciudadana ante las enormes listas de espera, tanto para consultas como para pruebas diagnósticas y quirúrgicas.

Ello por supuesto condiciona un importante sufrimiento para la población afectada y además puede incidir, e incide de hecho, en el incremento de los riesgos para la salud de la población.

En las movilizaciones se denunció el proceso de privatización de la sanidad, en especial la sanidad rural, así como la falta de recursos humanos y materiales para la asistencia sanitaria de nuestra población y se señaló también que la falta de planificación provoca desigualdad:

Hospitales comarcales y algunas ciudades sufren una carencia crítica de especialistas, mientras otros centros tienen exceso de plantilla.

Así mismo se hizo una reflexión sobre la necesidad de ampliar la red para la convocatoria del 21 de febrero; para ello se hablará con todo tipo de colectivos sociales y políticos objetivamente interesados en la defensa del Sistema Sanitario Público en vías de liquidación

También se valoró la importancia de contar con aquellos colectivos que luchan contra el deterioro del territorio mediante la instalación de macrogranjas, macroparques de eólicas o fotovoltaicas sin planificación, o plantas de metano previstas para instalar en la Comunidad.

“Nuestra aspiración es que esa movilización tenga la mayor repercusión y asistencia, cuantitativa y cualitativamente”, ha asegurado.