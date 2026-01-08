La Junta flexibilizará condiciones para que familias puedan adoptar a menores en acogida

Jueves, 08 Enero 2026 12:55

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el Decreto mediante el cual también se reducen los tiempos en los que un bebé dado en adopción se le da una familia definitiva y actualiza las titulaciones del personal de atención directa al convenio colectivo vigente.

El Decreto modifica tres normas relacionadas con los procedimientos de adopción, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más humano, coherente y actualizado de protección a la infancia y la adolescencia.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, impulsora del texto, busca un entorno más estable y adaptado a las necesidades de los menores, pero también una mayor seguridad jurídicas para las familias adoptantes y acogedoras.

Esta modernización del proceso de adopción establece, además, un marco más claro que facilita la coordinación entre Servicios Sociales y las entidades colaboradoras.

Una de las grandes novedades de este texto consiste en facilitar a las familias acogedoras, en determinados casos, la adopción del menor acogido cuando los profesionales valoren que es lo más adecuado para el interés superior del menor.

Además, en aras de favorecer la estabilidad familiar de los bebés dados en adopción para evitar cambios en los cuidadores principales, se va a agilizar el procedimiento para que el menor se asiente cuanto antes en una familia definitiva.

Se unifican los criterios para las familias que quieran adoptar y se introduce la posibilidad de que quienes hayan solicitado una adopción puedan ser también acogedores.

También se han añadido medidas que establecen una información permanente y actualizada mediante vías telemáticas sobre los menores que se alojan en los centros y de los profesionales que trabajan con ellos, con el propósito de poder realizar un seguimiento permanente y en tiempo real del cumplimiento de la normativa.

Este texto normativo está integrado por cuatro artículos, una disposición transitoria y dos finales, mediante los cuales se modifica un total de tres decretos y se establece su aplicación inmediata una vez se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Amplio consenso

Además de someterse las correspondientes fases de consulta pública y participación ciudadana generales, la Junta ha recogido propuestas de numerosas entidades que trabajan en este ámbito, como Plataforma Infancia España, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León, Cruz Roja, Fundación Diagrama y el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León, quienes han aportado ideas sobre la adopción abierta, la priorización del acogimiento familiar frente al residencial y la mejora del apoyo a las familias acogedoras.