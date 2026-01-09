Mañueco rechaza privilegios que rompen igualdad en financiación autonómica

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que defenderá los intereses de la Comunidad y de España con todos los recursos legales, incluso acudirá al Constitucional, tras el acuerdo de financiación del Gobierno con ERC.

Mañueco ha reiterado su rechazo "de plano a los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios" y ha defendido que el dinero de todos "es para pagar los servicios públicos de todos" y no para que el presidente Pedro Sánchez "cumpla con las cesiones a sus socios separatistas".

Para el presidente de la Junta, esta cesión a ERC perjudicará a Castilla y León y "romperá la caja común".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha enfatizado que defenderá los intereses de Castilla y León, de los castellanoleoneses y de España "con todos los recursos legales" posibles, "incluso si es necesario" acudirá al Tribunal Constitucional.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado ayer un acuerdo sobre el modelo de financiación que aportará 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña.

Tras su reunión con el presidente del Gobierno, Junqueras ha trasladado esta cifra, que implica un incremento del 12 por ciento en la capacidad presupuestaria de la Generalitat.

Además, supone la aplicación del principio de ordinalidad, tal como defendía Esquerra, esto es, que Cataluña no pierda puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

"Es un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana. Ganan los servicios públicos, las empresas y las familias", ha afirmado Junqueras en una comparecencia ante los medios de comunicación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desvelará este viernes los detalles de la propuesta.

Junqueras sí ha informado que no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el traspaso del IRPF a la Generalitat de Cataluña: "Es una cuestión pendiente".

Además, ha dicho que este acercamiento con el Gobierno no supone ningún avance sobre las negociaciones presupuestarias, ni en el Congreso ni en el Parlament.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, de que no aceptará ningún modelo de financiación autonómica que consagre privilegios territoriales.

Además, Page ha cuestionado que el debate sobre la financiación autonómica arranque con Esquerra como interlocutor.

“Que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento”, ha asegurado.

Pese a ello, el presidente regional ha dejado claro que Castilla-La Mancha no se cerrará al diálogo.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar con el objetivo de conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España”, ha asegurado.

Page ha subrayado que es evidente el nuevo sistema traerá consigo un aumento de recursos debido al retraso acumulado del actual modelo, aunque ha advertido de que esa no es la cuestión de fondo. ¡No se trata de tener más todos, porque es evidente que el modelo va a aportar más dinero”, ha explicado, insistiendo en que “una cosa es que haya más recursos y otra cosa es cómo se distribuyen”.

Más justo o compra de votos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado en las redes sociales que el nuevo modelo de financiación es “más justo” y permitirá más recursos a todas las comunidades para financiar “más y mejor” también los servicios públicos, como la sanidad y la educación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado en un mensaje en X que Sánchez utilice Moncloa como una “casa de empeños” para mantenerse en el poder y se ha referido al acuerdo sobre financiación autonómica como una “compra de votos”.