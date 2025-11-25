Sara Asensio presenta en el Casino su libro infantil "Marco y Luna"

Martes, 25 Noviembre 2025 09:57

Sara Asensio presenta mañana miércoles, en el Círculo Amistad Numancia, de Soria, su libro infantil “Marco y Luna”.

La presentación será a partir de las 19:00 horas en el salón Gerardo Diego, del Casino de Soria y se realiza en colaboración con Librería Las Heras.

Marco y Luna es el título de un álbum ilustrado dirigido a todos los públicos, tanto niños como adultos.

El tema principal es la infancia y la pérdida de la inocencia de los más pequeños a medida que crecen y se convierten en adultos.

La historia narra cómo el protagonista, Marco, un niño de corta edad, consigue mantener y cuidar la esencia de la infancia a pesar de hacerse cada vez más mayor.

Éste va creciendo mientras la historia avanza a lo largo de las páginas.

Luna, el segundo personaje principal del cuento, es un astro que se humaniza y le acompaña en su camino hasta que sabe que tiene que dejarlo marchar, pero no sin antes entregarle, de manera simbólica, el poder de la infancia.

Sara Asensio comenzó sus estudios artísticos en una academia de pintura de su Soria natal y posteriormente cursó el bachillerato artístico para después comenzar el Grado en Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel), en el año 2016.

Sus intereses en el mundo artístico han ido evolucionando, de manera que me le ha permitido trabajar y descubrir diferentes técnicas y posibilidades dentro de este amplio abanico que se considera arte.