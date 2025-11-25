La Ruta de los Belenes viste de nuevo a Soria de Navidad

Martes, 25 Noviembre 2025 13:22

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio de Soria han puesto en marcha una nueva edición de la campaña de promoción comercial La Ruta de los Belenes, una iniciativa ya consolidada que, cada Navidad, convierte los escaparates de la ciudad en un recorrido lleno de creatividad, tradición y atractivo turístico.

La actuación tiene como objetivo dinamizar el comercio minorista soriano en uno de los periodos más importantes del año, favorecer la afluencia de visitantes y estimular las ventas en el comercio local.

La campaña incluye de nuevo el Concurso de Escaparates Navideños, abierto a todos los establecimientos comerciales de Soria capital con escaparate a la calle (excepto hostelería y restauración). Cada comercio deberá integrar en su exhibición un Belén navideño, tradicional o innovador, elaborado con técnica libre y armonizado con sus productos y decoración.

Como en años anteriores, se hace un llamamiento a las familias y vecinos de Soria para ceder belenes propios que quieran ser exhibidos en los escaparates, reconociendo su autoría mediante un cartel identificativo.

Esta participación ciudadana pretende convertir la ruta en un punto de encuentro festivo y en un aliciente para visitar los comercios participantes.

Además, se incorpora nuevamente la exitosa propuesta de los “elementos intrusos”, figuras ajenas al Belén que cada comercio deberá integrar de forma visible y creativa. El público podrá participar identificando al menos diez intrusos distintos mediante el formulario que la Cámara habilitará en su web y redes sociales, entrando así en el sorteo de 10 vales de compra de 100 euros cada uno.

Fechas clave y participación:

Inscripción de comercios: hasta el 5 de diciembre de 2025.

Periodo de exposición: del 15 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Envío de la fotografía del escaparate: antes del 19 de diciembre de 2025.

Sistema de votación y premios:

El concurso contará con dos sistemas de valoración:

Jurado profesional, integrado por representantes del Ayuntamiento de Soria, la Cámara de Comercio, la Escuela de Artes y los medios de comunicación locales.

Jurado popular online, abierto a toda la ciudadanía hasta el 6 de enero.

Los premios serán:

1.000 euros y diploma al escaparate mejor valorado por el jurado profesional.

500 euros y diploma al escaparate más original según el jurado profesional.

500 euros y diploma al escaparate más votado por el jurado popular.

Un mismo comercio no podrá recibir más de un premio.

Asimismo, entre los votantes del jurado popular se sortearán otros 10 vales de compra de 100 euros, canjeables en los comercios participantes.

La campaña contará con un folleto específico de la Ruta de los Belenes que buzoneará para facilitar el recorrido a todos los visitantes. Cada comercio inscrito recibirá un distintivo oficial para identificar su participación.

Con esta nueva edición, Ayuntamiento y Cámara de Comercio han subrayado que reafirman su compromiso con un comercio local vivo, atractivo y cercano, impulsando la participación ciudadana y la dinamización económica durante la Navidad.