Asovica vende en mercado municipal sus productos artesanales “Delirios Fadess Shop”

Lunes, 01 Diciembre 2025 14:34

Desde este lunes ya se puede encontrar en el Mercado Municipal de Soria la línea de productos artesanales “Delirios Fadess Shop” elaborados por las personas con problemas de salud mental que asisten a los talleres de los Centros Ocupacionales de Salud Mental Soria Asovica.

Con esta iniciativa, la entidad da inicio formal a su campaña de Navidad, que este año ha vuelto a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Soria para la cesión de un espacio en las instalaciones del Mercado Municipal, considerando el éxito que tuvo en 2024, en las mismas instalaciones.

Patricia Pascual, responsable del taller pre-laboral de Asovica, ha explicado que, este año, se ofrecerán los productos que suelen tener más aceptación entre el público de cara a las fiestas navideñas, como son la artesanía en madera, agendas, adornos de Navidad, llaveros de madera y resina, velas navideñas, velas sorianas, especieros, porta-bocadillos, marca páginas, caja relax, entre otros.

“Todo lo que se ha elaborado representa una motivación importante para las personas que asisten al Centro Ocupacional, quienes van a evidenciar la utilidad que tienen los productos y trabajos que éstas mismas personas han realizado durante todo el año, ofreciéndolos a la venta”, ha afirmado.

El horario de venta de los productos será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y martes, además, de 17:30 a 19:30 horas.

El espacio estará abierto al público hasta el próximo 21 de diciembre.

Con esta iniciativa solidaria, y la venta de los distintos productos artesanales, Salud Mental Soria Asovica sigue reforzando, una vez más, su objetivo de promover la integración socio-laboral de las personas con problemas de salud mental.