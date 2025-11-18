Presentación de nueva novela sobre Numancia en el Casino de Soria

Martes, 18 Noviembre 2025 15:10

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este miércoles la presentación de la novela "Numancia. Sangre y Fuego" de Santiago Díaz Morlán.

La presentación, con entrada libre limitada al aforo de la sala, comenzará a partir de las 20,00 horas.

La novela se remonta al año 153 a.C. cuando Roma, asentada ya en gran parte de Hispania tras su victoria sobre los cartagineses, avanza incontenible remontando el valle del Ebro para consolidar su dominio.

Para ello deberá enfrentarse a los diversos pueblos celtíberos que aún mantienen su independencia.

El incumplimiento por parte de la ciudad celtíbera de Sekaiza (Segeda) de un tratado de paz firmado con la república es la excusa para desencadenar una guerra de conquista.

Numantia, la capital de los arévacos, ayudará a los segedanos y se verá así involucrada en la lucha que enfrentará a los celtíberos con las legiones romanas

Ambrakos, ambicioso líder de Sekaiza, y Marco Delio, joven médico romano enrolado en las legiones, intentarán sobrevivir en un cruel conflicto bélico, donde tendrán cabida tanto el heroísmo como las despiadadas luchas internas por el poder.

Después de veinte años de infructuosas campañas, el Senado romano le encomienda al implacable Escipión Emiliano, destructor de Cartago, la tarea de someter a los arévacos definitivamente…