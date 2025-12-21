El INE impulsa el padrón en tiempo real para toda la provincia

El INE avanza en el proyecto del padrón en tiempo real, que incluye a todos los municipios de la provincia y que cuenta con una subvención de 600.000 euros solicitada para facilitar la adaptación al nuevo sistema.

La Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria ha analizado el proyecto del padrón on-line, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y el INE, que persigue un padrón actualizado “en tiempo real”.

El objetivo consiste en sustituir el modelo actual de intercambio mensual de información entre ayuntamientos e INE por un sistema basado en comunicaciones inmediatas mediante servicios web.

En Soria, la Diputación Provincial asumió la redacción del proyecto para facilitar la adaptación al nuevo sistema, con inclusión de todos los municipios.

Como paso previo, en octubre la Diputación entregó al INE los ficheros de viviendas actualizados conforme a las normas establecidas, con el fin de disponer de una base de datos territorial estructurada y con identificadores únicos para cada vivienda.

La referencia catastral figura como elemento clave en esta fase.

La Delegación Provincial revisa ahora esos ficheros para emitir el informe necesario que permita la tramitación de la subvención solicitada por la Diputación, por importe de 600.000 euros.

Para el próximo año, el informe prevé el desarrollo del sistema de actualización de la base de datos de población mediante la puesta en marcha de los servicios web, con una prueba piloto y el diseño del periodo transitorio de convivencia entre ambos sistemas.

La Delegación ha avanzado que el despliegue progresivo incluirá el desarrollo de aplicaciones de uso voluntario para los ayuntamientos y que la entrada en producción no se contempla antes de 2028, dada la complejidad técnica y organizativa del cambio.

La ciudad de Soria supera por 25 los 41.000 habitantes y consolida un crecimiento del 0,67 por ciento respecto al año anterior, con 275 altas netas, según el proceso de aprobación de cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025 coordinado por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras oficiales fueron publicadas por el BOE del pasado 11 de diciembre. La provincia cuenta con 90.234 habitantes.

Estos datos se expusieron en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, celebrada el viernes 12 de diciembre, dentro del informe presentado por la Delegación Provincial del INE, que integra también las funciones de la Oficina del Censo Electoral.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha destacado el valor de este trabajo “por su utilidad directa para la ciudadanía y para los ayuntamientos, ya que permite planificar servicios, orientar políticas públicas y garantizar procesos electorales con plena fiabilidad”.

En el apartado del padrón municipal, el INE ha explicado el calendario que sigue cada año la aprobación de las cifras oficiales.

En marzo comenzó el proceso con la comunicación de la cifra inicial de población a los ayuntamientos, y en septiembre la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento aprobó de forma provisional las cifras a 1 de enero de 2025 tras resolver las alegaciones presentadas por los municipios que discrepan de la estimación inicial.

El informe provincial se elevó al Consejo de Empadronamiento para su análisis y votación, con el objetivo de que el Gobierno aprobase la cifra definitiva en diciembre.

La Delegación del INE en Soria ha subrayado que la provincia registra este año un incremento inferior al 0,1 por ciento frente a 2024, con menos de 100 altas netas, un dato que confirma una evolución más moderada que en ejercicios anteriores.

El informe recordó que en 2024 la provincia creció un 0,74% respecto a 2023, y que en 2023 el incremento alcanzó el 1,25% sobre 2022. En este contexto, el crecimiento de la capital por encima de los 41.000 habitantes adquiere un significado especial por su impacto en la planificación de servicios y en el dimensionamiento de recursos públicos.

Estadística

Junto a estas funciones, la Delegación Provincial del INE expuso su actividad en operaciones estadísticas que sostienen indicadores esenciales para el país.

En 2025 se recoge la Encuesta de Población Activa con un módulo específico dedicado a la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, con análisis de responsabilidades de cuidado, consecuencias en la participación laboral, grado de flexibilidad en el empleo y uso de permisos vinculados a cuidados.

También continúa la Encuesta de Presupuestos Familiares, relevante para determinar ponderaciones de la cesta de la compra que se utilizan en la elaboración del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El informe incluyó, además, las encuestas de coyuntura económica, con la recogida de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral y otras operaciones anuales vinculadas a costes y estructura salarial.

En materia de precios, la Delegación mantiene la recogida necesaria para el IPC y, durante noviembre y diciembre, identifica nuevos artículos que podrán incorporarse a la cesta en el próximo cambio de base, con ejemplos que reflejan la evolución de hábitos de consumo.

Por último, la Oficina del Censo Electoral informó del trabajo continuo de actualización a partir de la información mensual remitida por los ayuntamientos, de los datos de los registros civiles y de los consulados, con el objetivo de mantener un censo lo más actualizado posible ante eventuales convocatorias electorales.

La Comisión constató que este conjunto de actuaciones refuerza la calidad del servicio público estadístico y su utilidad directa para las administraciones y para la ciudadanía en la provincia.



